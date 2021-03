Casino guichard : Le groupe Casino envisage d'introduire en Bourse sa filiale spécialisée dans les renouvelables

(BFM Bourse) - Le titre du distributeur revient à un plus haut depuis juillet 2020 après une information de Bloomberg selon laquelle il examine la possibilité de coter sa filiale Greenyellow spécialisée dans la fourniture d'énergies renouvelables.

Les renouvelables ont la cote et Casino projetterait d'en tirer parti selon Bloomberg, à qui des sources proches du dossier ont confié que le distributeur français envisage de coter Greenyellow, sa filiale spécialisée dans les centrales solaires photovoltaïques. Fondée en 2007 au sein du groupe et initialement spécialisée dans le B to B, celle-ci fournit également de l'électricité aux particuliers depuis juin 2017.

Depuis sa création, l'entreprise qui emploie 550 collaborateurs -un chiffre qui a triplé sur les trois dernières années- à travers 17 pays a développé des centaines de projets photovoltaïques pour une production globale d'environ 1.600.000 MWh, ce qui correspond à la consommation de près de 90.000 foyers français sur un an.

Une année 2020 record

Le groupe dirigé par Otmane Hajji depuis sa création reste par ailleurs sur une année 2020 exceptionnelle et record, tant en termes de livraisons de projets solaires avec 120MWp (pour "mégawatt-crête", terme qui désigne la puissance maximale qu'une installation photovoltaïque peut délivrer au réseau électrique) et 6,5 millions d'euros de projets d’efficacité énergétique livrés, que de chiffre d'affaires (+40% à 352 millions d'euros).

"Dans une année 2020 complexe, GreenYellow a su allier avec succès, croissance et résilience" s'était félicité Otmane Hajji début février dernier, à l'occasion de la publication annuelle du groupe. Fort de ces résultats, le patron avait ajouté que le groupe comptait "poursuivre dans cette voie en 2021 en accélérant notre stratégie de développement fondée sur nos points forts, notamment nos positions à l'international", où le groupe a réalisé 75% de ses projets en 2020. Greenyellow s'était fixé par la même occasion des objectifs ambitieux, avec notamment 335 MW de nouveaux projets solaires à livrer et 200.000 nouveaux clients à conquérir sur son offre "B to C" de fourniture d’électricité et de gaz en France.

Désendettement à marche forcée

Lors de son dernier tour de table, en juin 2018, le groupe avait cédé 24% de son capital à BPIFrance et Tikehau Capital pour 150 millions d'euros (soit une valorisation à l'époque de 625 millions d'euros), autant pour permettre au groupe de poursuivre son développement que pour rassurer les investisseurs de Casino au sujet de son niveau d'endettement soulignaient alors les analystes.

Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, Casino envisage donc désormais de lancer une IPO de sa filiale Greenyellow, toujours dans le cadre de son plan de désendettement. Celle-ci pourrait être introduite à la Bourse de Paris, a précisé une des sources à Bloomberg. Cette dernière a par ailleurs ajouté que Casino envisage également de réduire sa participation au sein de sa filiale de e-commerce Cnova (propriétaire de Cdiscount) cotée à Paris et qui bondit de 11% ce jeudi, ce qui porte à plus de 130% sa progression depuis le 1er janvier... sans actualité particulière.

Si un porte-parole de Casino interrogé par Reuters a refusé de commenter ces informations de presse, le titre Casino bondit tout de même de 5,1% à 28,98 euros vers 11h30, au plus haut depuis juillet 2020.

