CAC 40 : ZEW allemand et Empire State Index au menu

(BFM Bourse) - Les 7 000 points ont été "tenus" hier, en l'absence de repères en provenance de Wall Street, fermé en raison d'un jour férié (Commémoration de la naissance de Martin Luther King). L'indice phare de la place parisienne, le CAC 40, est parvenu à grappiller 0,28% à 7 043 points, dans des volumes légitimement en retrait, avec l'appui, en particulier, de Teleperformance (+2,00% à 250,4 euros), Veolia Environnement (+2,27% à 27,47 euros), Thalès (+2,48% à 115,65 euros), et Carrefour (+4,59% à 17,325 euros).

Aucun chiffre macroéconomique d'importance ne figurait à l'agenda hier. Il se densifiera dès ce mardi avec le ZEW allemand et l'indice manufacturier de la Fed de NY (indice Empire State).

Le marché continue de capitaliser sur le sentiment de soulagement provoqué la semaine dernière par un ralentissement confirmé et significatif de la hausse des prix outre Atlantique. Pour rappel, 'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, pour l'assiette de produits la plus large, est ressorti parfaitement dans la cible, à +6,5% en rythme annuel.

"Aux Etats-Unis, les données d'inflation et les tendances salariales renforcent l'hypothèse d'un relèvement des taux de la Fed limité à 25 points de base en février", analyse Jeanne Asseraf-Bitton BFT Investment Managers. "Les PME confirment que le resserrement monétaire commence à mordre, témoignent d'une moindre pénurie de main d'œuvre et d'une détente marquée des prix."

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0820$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79.20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande à 11h00 et l'indice manufacturier Empire State à 14h30. Dans l'immédiat, le marché accueille avec soulagement le PIB chinois au quatrième trimestre, en hausse de 2,9% en rythme annualisé, bien au-delà des attentes des économistes et analystes interrogés.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Cette capacité à clôturer exactement sur les points hauts hebdomadaires est à ce stade intéressante (S1), et doit être confirmée par les volumes et la fédération sectorielle pour envisager une prise en main plus durable du camp acheteur. En l'absence de telles confirmations, l'entrée dans une figure de consolidation très volatile, et au sens de sortie incertain, est l'option privilégiée. Dans l'immédiat en tous cas, aucune divergence entre cours et oscillatoire RSI n'est à relever.

L'enjeu vendredi 13/01 était une nouvelle fois la validation d'une clôture proche des points hauts hebdomadaires (S2). Cette capacité a été validée. Le biais de fond reste haussier. Toutefois, si la divergence précédemment citée n'est effectivement pas visible en données quotidiennes, elle l'est en données horaires, nous invitant à faire preuve de retenue.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6760.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime