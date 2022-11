CAC 40 : Zéro Covid, Xi s'entête

(BFM Bourse) - Le marché va renouer avec des repères majeures, en particulier en provenance des Etats-Unis, après le long weekend festif de Thanksgiving. Alors que Wall Street ne rouvrait vendredi que pour une séance écourtée, le CAC 40 a fini quasiment inchangé (+0,08% à 6 712 points), dans un quasi désert macroéconomique. Seul le PIB T3 allemand, publié en hausse de 0.4% en rythme trimestriel, est venu animer la séance. Dans l'immédiat, le baromètre de la Bourse de Paris est attendu en baisse ce matin à l'ouverture, alors que l'entêtement des autorités chinoises dans la politique radicale Zéro Covid crispe les marchés financiers.

Au valeurs à Paris vendredi, OVH Group a clôturé en baisse de près de 0,94% à 14,155 euros. Le spécialiste du cloud avait pourtant commencé la séance en trombes (+6,3% vers 09h15) après avoir confirmé un financement de la Banque européenne d’investissement d’un montant maximal de 200 millions d’euros. Grâce à des comptes semestriels de bonne facture, le producteur de champagne Laurent Perrier a rebondi de 5,7% après un timide début de séance. Alors qu’une petite remontée de taux obligataires s’observe, les foncières, particulièrement sensibles, ont reculé. Icade a perdu 2,8%, Mercialys (-0,7%) et Klépierre (-1,7%).

De l'autre côté de l'Atlantique, vendredi, alors que Wall Street rouvrait pour une séance écourtée, le Dow Jones a grappillé 0,45% à 34 347 points et le Nasdaq Composite s'est contracté de 0,52% à 11 226 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0380$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78.20$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce lundi, la masse monétaire M3 en Zone Euro à 10h00, et un discours de Mme Lagarde, Présidente de la Fed, à 15h00.

La rally amorcé le 04/10 s'est traduit par un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite de ce rally d'octobre. C'est ce niveau qui est justement en cours de redéfinition, avec une congestion autour des 6 600 points. Dans l'immédiat, l'incapacité à créer de nouveaux points hauts laisse augurer a minima une respiration. Une courte phase corrective en direction de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) peut également prendre corps à tout moment, d'autant plus qu'une divergence cours / volumes s'installe. C'est désormais l'allure d'une potentielle figure chartiste qu'il va falloir identifier le plus tôt possible.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6898.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00

