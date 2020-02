CAC 40 : Wall Street fermé, les opérateurs se tournent vers la Banque centrale chinoise

(BFM Bourse) - La consolidation devrait prévaloir ce lundi, en l'absence de repères américains, Wall Street restant clos en raison d'un jour férié (Jour de la Présidence), dans un marché à la fois concerné et attentif à la propagation de Covid-19, le coronavirus d'épicentre situé à Wuhan, en Chine, et rassuré par les mesures monétaires annoncées par la Banque de Chine.

Les autorités sanitaires du Hubei, dans le centre du pays, ont annoncé jeudi à la surprise générale un élargissement de leur définition des personnes atteintes de pneumonie virale Covid-19. Alors qu'un test de dépistage à l'acide nucléique était jusqu'à présent indispensable pour déclarer un cas "confirmé", les patients "diagnostiqués cliniquement", notamment avec une simple radio pulmonaire, seront aussi comptabilisés dorénavant.

Depuis plus d'une semaine, la PBOC, banque centrale chinoise, injecte massivement des liquidités et commence à rabaisser ses taux directeurs, et d'autres initiatives sont pressenties sur le volet budgétaire, pour l'aider à résister au choc du nouveau coronavirus. De nouvelles mesures d'assouplissement viennent d'être annoncées, prémisses possibles d'un nouveau desserrement du robinet monétaire par abaissement des taux directeurs.

Au chapitre statistique vendredi, les opérateurs de marché se sont intéressés à la publication du rapport fédéral sur l'industrie: si le taux d'utilisation des capacités de production est ressorti conformes aux attentes des économistes et analystes interrogés, légèrement sous les 77%, la dynamique mensuelle de la production proprement déçoit légèrement (-0.3% pour janvier, d'un mois sur l'autre).

Côté valeurs, la star du jour vendredi se nomme sans conteste EDF (+9,68% à 12,865 euros), dans le sillage de la publication de son exercice 2019. L'opérateur historique d'électricité en France a multiplié par 4 son bénéfice.

Alors que sa publication annuelle avait été déjà fort bien accueillie jeudi, le spécialiste de la distribution professionnelle de matériel électrique Rexel (+4,28% à 13,265 euros) a vu son titre réaliser une extension haussière très intéressante, dans des volumes épais (près d'1 700 000 pièces).

Un certain nombre de titres très sensibles à la conjoncture chinoise, et dont la chaîne de valeur, d'approvisionnement ou de production, est très dépendante de la Chine, ont perdu du terrain vendredi, sur des secteurs aussi variés que le luxe, l'automobile ou les semi-conducteurs. On citera en particulier LVMH (-1,57% à 414,95 euros), Peugeot (-1,68% à 19,37 euros), Soitec (-2,05% à 90,85 euros), Valeo (-2,68% à 27,21 euros), Kering (-2,85% à 579,4 euros), ou encore Faurecia (-3,54% à 43,02 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont connu une séance plutôt calme, teintée de consolidation à la veille d'un long weekend. Le Dow Jones s'est légèrement contracté vendredi de 0,09% à 29 398 points, et le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, est parvenu tout de même à grappiller 0,20% à 9 731 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté pour sa part 0,18% à 3 380 points. A noter la décroissance nette des volumes d"échanges sur l'ensemble de ces baromètres de la vie boursière américaine.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0840$. Le baril de WTI, un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 51.10$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre le rapport mensuel de la Banque d'Allemagne (BuBa) à 12h00. Aucun chiffre macroéconomique d'importance majeure ne figure à l'agenda ce lundi, et il faudra attendre demain, avec en particulier les très suivis indices ZEW, pour que la semaine ne s'ouvre réellement sur ce point.

Sur le fond, l'appétit des acheteurs reste finalement, à ce stade, insatiable. Comme nous le précisions dans nos précédentes analyses, le décrochage très ponctuel des 02 et 03 décembre n'a aucunement remis en doute la qualité du biais de fond. Il a défini le cadre d'une respiration, qui au final aura été de très courte durée. Cet épisode, du point de vue de la psychologie de marché, a répondu point par point dans son déroulé à l'épisode qui a suivi le décrochage ponctuel lui aussi, des 1er et 02 octobre. Ce phénomène de court reflux, rapidement contré, s'est répété une nouvelle au coeur du mois de janvier.

La croissance formelle des principaux points bas (15/08/19, 03/10/19, 03/12/19, 31/01/20) milite froidement dans le sens d'une poursuite en tendance haussière clairement définie. Le mouvement de rally de fin d'année, est amené à se poursuivre sur le premier trimestre.

La bougie en long blanc (marubozu) d'école tracée mardi 04/02, qui montre une mobilisation en un temps réduit du camp acheteur en rappelle d'autres dans l'historique récent de l'indice (11/10 ou 04/12) pour ne citer qu'elles.

La récente phase de courte dérive à plat est précocement terminée: l'indice phare tricolore a fait voler en éclats ce niveau de résistance (6 065 points), et en clôturant exactement sur ces points hauts de séance mercredi 12/02.

L'avis haussier de moyen terme en est renforcé. Avis neutre toutefois à l'échelle de la seule séance à venir.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6578.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6000.00 points relancerait la pression vendeuse.

