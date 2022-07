CAC 40 : Vers une séance attentiste ?

(BFM Bourse) - Vendredi, le CAC 40 aura terminé la séance en hausse de 0.25%, Sur la semaine, l’une des plus brillantes depuis un mois, il s’apprécie de 3%. Il faut admettre que la hausse surprise de la BCE de ses taux (0.50 et non 0.25 comme attendu) passe plutôt bien et serait même de nature à rassurer les opérateurs sur la capacité de l’institution à s’attaquer vigoureusement à l’installation pérenne de l’inflation et ce à des niveaux préoccupants, en tout cas bien loin de la zone de « confort » des 2%.



Il n’y aura pas de données vraiment importantes aujourd’hui si ce n’est l’indice IFO du climat des affaires en Allemagne et des enquêtes de FED locales. La séance pourrait assez attentiste. En effet, la FED va se réunir pour deux jours à partir de demain. Ainsi, elle rendra sa décision mercredi sur ses taux qu’elle devrait augmenter de 0.75 point de base. Certains évoquent même « un coup de poing sur la table » avec une hausse de 1% tant l’inflation galope voir s’envole.



Ceci aurait des conséquences sur la vigueur du Dollar lequel pénalise nombre de valeurs américaines exportatrices. Ceci pourrait donc affecter les résultats présents et à venir. Côté valeurs, on s’attend ce matin à de nombreuses prises de bénéfices avec des valeurs du luxe qui reculerait avec des chiffres asiatiques plutôt en berne.





ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est au-dessus des 6200 points mais il pourrait revenir en deçà de ce seuil. On surveillera attentivement les 6130 points. Une cassure de ce seuil remettrait en cause l'envie prégnante des acheteurs d'occuper le terrain et d'endiguer le pessimisme qui régnait au printemps et en ce début d'été.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est baissière sur l'indice CAC 40 à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6130 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6500.00 Support(s) : 6180.00 / 6130.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime