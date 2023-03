CAC 40 : Vers une figure de consolidation élargie

(BFM Bourse) - Les sources potentielles se volatilité ne vont pas manquer entre aujourd'hui mardi, et vendredi, avec des éléments permettant au marché d'affiner davantage leurs estimations d'allure de la courbe des Fed Funds et leur valorisation du taux terminal. Les différentes auditions semestrielles de J Powell devant les Parlementaires américains, conjuguées à de nombreux rendez-vous statistiques sur l'emploi américains, devraient entretenir des configuration en consolidations élargies sur les indices de part et d'autre de l'Atlantique.

Le Président de la Fed s'exprimera aujourd'hui devant la Commission bancaire du Sénat et demain devant la Chambre des Représentants. L'occasion franche d'avoir la réaction du sommet de la Fed face aux dernières publication des PCE, sa mesure de prédilection de l'inflation.

Sur l'emploi privé américain, la semaine sera riche en publications (JOLTS, ADP, inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, et NFP en point d'orgue vendredi). Des repères majeurs qui constitueront une base de travail solide pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire pour les mois à venir, et qui permettra en tous cas à court terme, de faire pencher la balance en faveur de +25 ou +50 points de base de hausse des Fed Funds pour le prochain FOMC. Un marché de l'emploi qui par ses tensions chronique, met la pression sur les rendements des obligations souveraines.

"Les emplois sont nombreux aux États-Unis, mais les candidats sont rares.", résume froidement Christian Scherrmann, économiste américain chez DWS, qui observe qu' "il y a presque deux fois plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. La dernière fois que ce ratio a été aussi élevé, c'était en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsque l'industrie a dû se réorienter radicalement vers la production d'armes et que de nombreux jeunes Américains servaient à l'étranger."

Jeudi les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont une nouvelle fois ressorties sous le seuil des 200 000 nouvelles unités.

"Les banques centrales et les investisseurs doivent s'inquiéter des taux de chômage, des tendances salariales et de l'inflation dans l'immédiat. Il n'est donc pas étonnant que les banquiers et les investisseurs soient si dépendants des données et que les anticipations de taux d'intérêt et d'inflation restent si volatiles sur les marchés financiers", avertit l'économiste.

Le CAC est parvenu à grappiller 0,34% à 7 373 points hier, en l'absence de repère tranchant.

Côté valeurs, Elior a avancé de 6,2% après avoir signé un accord pour reprendre la branche multiservices du spécialiste du recyclage des métaux Derichebourg. Atos s'est adjugé 7,6%, porté par un relèvement de conseil à l'achat de la part de Bank of America. Accor (+2,9%) a lui aussi été porté par un relèvement de recommandation, à "surpondérer", de la part de Barclays. Bonduelle (-4,4%) a subi des prises de bénéfices après avoir gagné plus de 5,5% vendredi, à la suite de résultats semestriels jugés satisfaisants par le marché.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, à des niveaux proches de l'équilibre lundi, à l'image du Dow Jones (+0,12% 33 431 points) ou du Nasdaq Composite (-0,11% à 11 675 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a préservé les 4 000 points symboliques.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0690$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80.50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, la première partie de l'audition de J Powell devant les Parlementaires, à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement englobante baissière dans de puissants volumes et harami dans des volumes beaucoup plus discrets, en partie haute de mouvement de momentum haussier, libère un potentiel baissier de court terme, potentiel qui gagnerait en ampleur uniquement en cas de rupture de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). A noter la clôture proche des points bas de séance mercredi, certes mais l'absence de peur à ce stade. Le combat contre cette moyenne mobile est âpre, et de violentes oscillations hachent cette courbe de tendance qui s'aplatit. L'option d'une consolidation élargit prend forme à ce stade.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7422.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7422.00 Support(s) : 7000.00

