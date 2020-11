CAC 40 : Une séance pour rien sans Wall Street

(BFM Bourse) - A l’occasion de ThanksGiving, les marchés américains sont fermés Jeudi et n'ouvriront qu’une demi séance ce vendredi. Pendant ce temps, les marchés européens stagnent, en l'absence de réel catalyseur. Le dollar US reste sur ses plus bas annuels, le Gold ne rebondit pas et les paires en Yen latéralisent également.

Donald Trump a indiqué quitter la maison blanche si le collège électoral votait pour Joe Biden. En attendant, il continue d’accuser l’élection présidentielle de frauduleuse, même si aucune preuve n’a été apportée. L’investiture du nouveau président aura lieu le 20 janvier prochain.

En Allemagne, la dette devrait progresser encore avec un nouvel emprunt annoncé de près de 180 milliards d’euros pour 2021, bien plus que les 96 milliards d’euros prévus initialement. Un plan de relance économique plus important pour contrer les effets néfastes du COVID.

A ce sujet, les cas de Covid progressent notamment au Japon qui, même s’il a été peu touché, fait état d’une augmentation inquiétante au cours de ces derniers jours. L’état d’urgence maximal a été décrété et qu’une nouvelle alerte pouvait être prononcée au même niveau qu’au début de la crise.

Le dernier vaccin Astrazeneca qui a donné 90% d’efficacité sur ses résultats préliminaires de phase III, doit désormais être validé par les autorités britanniques en vue d’être commercialisé. 4 millions de doses devraient être disponibles d’ici noël s’il est effectivement validé.

Sur le plan des valeurs, Saint Gobain a annoncé qu’au vue de ses derniers résultats publiés, le second semestre est attendu en progression lui permettant de proposer un dividende de 1.33 euro par action. De son côté, BNPParibas s’est vue infligée une amende de 1 million d’euros par l’AMF à cause d’erreurs de transactions transmises pour 44 émetteurs dans le courant d’avril et mai 2018.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC40 reste en tendance particulièrement haussière en Daily au-dessus de 5330 points et de sa MM20 Daily, en bleu. La volatilité reste faible donc les opportunités d'entrées sur repli sont limitées. A plus court terme, en horaire, les 5445 pts pourraient être le point clé de cette fin de semaine, sur lequel une réaction devrait avoir lieu afin de poursuivre encore cette belle dynamique haussière en place depuis plusieurs séances maintenant. Les rebonds sont rapidement contrés mais les plus bas restent de plus en plus hauts, traduisant de cette tendance haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5698.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5545.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 95E5S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5698.00 Support(s) : 5545.00 / 5462.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime