CAC 40 : Une pause s'impose

(BFM Bourse) - Après une semaine de hausse indicielle et faible en indicateurs macroéconomiques les opérateurs pourraient marquer une pause dans leurs velléités acheteuses à quelques heures des publications de données sur le marché du travail américain. On retrouvera notamment le taux de chômage, le taux de participation ou encore les créations d'emplois dans le secteur privé non agricole. Sur le plan microéconomique Rothschild ne parvient pas à égaler ses résultats de 2021 records, Stellantis voit sa note de crédit relevée par Fitch. De petites capitalisations pourraient s'agiter suite à leurs publications comme Hexaom.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'ascension indicielle se poursuit malgré quelques prises de bénéfices en fin de séance hier. Les opérateurs pourraient désormais se montrer prudent à l'approche de la résistance des 6600 points sur l'indice parisien. Par ailleurs le Cac40 a toujours un gap sous ses pieds pour l'instant défendu par les acheteurs. Depuis son point bas l'indice français est en hausse de plus de 13%. On sera vendeur à l'approche des 6600 points et on pourra se repositionner à l'achat à partir du gap haussier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6602.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6602.00 / 6792.00 / 7036.00 Support(s) : 6248.00 / 5900.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

