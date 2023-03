CAC 40 : Une nervosité encore intense

(BFM Bourse) - A noter tout d'abord que, en raison de notre passage à notre tour, à l'heure d'été, Wall Street ouvrira de nouveau, comme de coutume, à 15h30. Les traditionnels rendez-vous statistiques du début d'après-midi reviennent par conséquent à 14h30 et non 13h30, comme c'était le cas pendant cet intervalle de deux semaines.

Bousculé par son secteur bancaire, le CAC est reparti fortement à la baisse vendredi, séance qui a concentré sur la semaine les peurs des investisseurs sur la solidité du système financier européen. Après le rachat en catastrophe du Credit Suisse il y a moins d'une dizaine de jours, c'est au tour d'un autre mastodonte bancaire en Europe de susciter l'inquiétude: Deutsche Bank. Comme le rapportent plusieurs agences de presse, l'établissement allemand a fait face à une nette hausse de ses CDS (Credit Default Swaps), des instruments de couverture contre un risque de défaut.

Au chapitre statistique vendredi, les PMI (données flash pour mars) en Zone Euro sont ressortis de façon contrastée: la composante services, à 55,6, a nettement battu la cible tandis que la composante industrielle, à 47,6, a manqué les attentes.

Côté valeurs, si les bancaires et financières au sens large ont très significativement reculé, des titres industriels et cycliques au sens large ont participé à la tendance baissière. Axa a perdu 2,17% à 26,63 euros, Crédit Agricole 2,06% à 9,941 euros, BNP-Paribas 5,27% à 50,47 euros, et Société Générale 6,13% à 19,90 euros. Alstom a reculé de 4,08% à 23,75 euros, Legrand de 4,27% à 80,62 euros, Schneider Electric de 5,06% à 142,3 euros et Saint Gobain de 5,30% à 49,30 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé, dans des proportions minimes, dans le vert vendredi, à l'image du Dow Jones (+0,41% à 32 237 points) ou du Nasdaq Composite (+0,31% à 11 823 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,56% à 3 970 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0750$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,70$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, l'indice IFO du climat des affaires et la masse monétaire M3 en Zone Euro à 10h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Certes les 7 000 points symboliques ont été "sauvés" in extremis en clôture vendredi. Mais le corps rouge de la bougie, par son amplitude, conjugué à la puissance des volumes de transactions, a précipité le croisement désormais imminent de deux moyennes mobiles remarquables: à 20 et 50 jours (respectivement en bleu foncé et orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7225.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7225.00 / 7422.00 Support(s) : 7000.00 / 6888.00 / 6740.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

