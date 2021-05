CAC 40 : Une entrée en phase volatile n'est pas à exclure

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 est parvenu à rester sur des niveaux de grande fermeté mercredi (+0,02% à 6 391 points), dans un marché qui garde un oeil attentif au moindre signe d'un retour de l'inflation, cette thématique laissant - pour l'instant -, les investisseurs sur actions, en particulier les actions dites de croissance, en paix.

Les opérateurs restent néanmoins dans l'expectative concernant les tons respectifs qu'emploieront les Présidents de la BCE et de la Fed le mois prochains, à l'occasion d'un FOMC et d'un Conseil des Gouverneurs à fort enjeu.

"La question qui retient actuellement l’attention des investisseurs est indéniablement celle de l'inflation", note l’équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. "Le discours des banques centrales suggère clairement que la flambée de l'IPC (indice des prix à la consommation) ne correspondrait qu’à un impact transitoire de la hausse des prix des produits de base et de distorsions temporaires dues au fonctionnement aléatoire des chaînes d'approvisionnement ces derniers mois (corollaire notamment de la COVID-19 et des confinements/déconfinements successifs), générant des effets de base défavorables. Les acteurs du marché n’en semblent pas pleinement convaincus et ne sont pas réellement influencés par l'apparente décontraction des responsables des banques centrales à l’égard de l’inflation."

Ce qui signifie qu'il ne faut pas exclure une période de forte volatilité, avec alternance de mouvements haussiers et baissiers brutaux lors des prochains mois.

Pas grand chose à se mettre sous la dent hier sur le front des publications macroéconomiques. Citons tout de même la contraction hebdomadaire plus forte qu'anticipé des stocks de brut aux États-Unis (-1.7 Million de baril), ce qui n'a pas eu d'effet notable sur les cours du WTI.

Côté valeurs, le feuilleton Solutions 30 a continué à animer les débats sur le marché parisien, l'action rebondissant cette fois de près de 26,6% à la faveur du débouclage des positions des "short sellers", qui rachètent des titres pour déboucler leurs positions gagnantes, et à la suite de la contre-attaque médiatique du PDG Gianbeppi Fortis, invité de Good Morning Business ce matin sur BFM Business. Le patron et principale actionnaire (avec 16,2% du capital) demande encore "quelques mois" pour trouver une solution au refus d'EY d'émettre une opinion sur ses comptes. Il réfute toujours catégoriquement l'ensemble des accusations dont le groupe fait l'objet.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le vert la séance de mercredi, certes symboliquement pour le Dow Jones (+0,03% à 34 323 points), mais un peu plus significativement pour le Nasdaq Composite (+0,59% à 13 738 points), très sensible à la thématique inflationniste. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,19% à 4 195 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,2200$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 66,00$.

A l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité le PIB trimestriel américain, en données préliminaires pour le T1 à 14h30, ainsi que les commandes de biens durables à 14h30 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation brutale d'un gap baissier ample le 11 mai, le marché parisien est entrée dans une phase hautement technique, dont l'expression graphique reflète le degré d'émotivité des opérateurs. Sous une zone de résistance qui s'installe progressivement sous les 6 440 points, une figure d'accumulation encore en cours de tracé, se poursuit entre les points bas du 13 mai, sur mèche basse (6 150 points) et la résistance évoquée. Soit une bande de près de 300 points, ou 5% environ de l'indice phare tricolore. Une sortie ponctuelle au-delà de la marge haute est possible, avec le cas échéant, le début d'un profil graphique en diamant. Nous reviendrons en détail sur les implications psychologique d'une telle figure si son tracé se confirme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6445.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6445.00 / 6710.00 Support(s) : 6250.00 / 6000.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime