CAC 40 : Une attitude contrariante est la clef

L'indice CAC 40 a poursuivi, avec la volatilité attendue, ses oscillations saccadées au sein d'une figure en diamant (losange aplati), les investisseurs profitant d'une confirmation d'un ralentissement de l'inflation outre Atlantique, pour faire leurs emplettes. L'indice phare tricolore a gagné jeudi 1,57% à 7 333 points, dans des volumes en hausse.

Les IPC américain de juin montrent, pour le plus grand soulagement des opérateurs, un refroidissement modéré mais sensible de la dynamique des prix, qu'ils peuvent croiser avec les conclusions du dernier rapport sur l'emploi, montrant également une baisse, certes lente, de la température. Dans le détail, les prix, alimentation et énergie incluses, ont augmenté en juin en rythme annualisé de 3.0% là où le consensus, déjà optimiste, laissait augurer une progression de 3.1%. Hors alimentation et énergie, éléments jugés volatils, la hausse mensuelle des prix est de 0,2%, également sous le consensus.

Cette publication de ces données relatives aux prix était attendue comme le lait sur le feu alors que la Fed tiendra dans deux semaines sa réunion de politique monétaire. La statistique du jour laisse toutefois espérer que la Fed lève le pied sur son resserrement monétaire, même si ses membres ont signalé depuis longtemps qu'une nouvelle hausse taux était à prévoir et sera, sauf surprise, actée. L'outil FedWatch du CME laisse augurer une hausse de 25 pdb de la rémunération des Fed Funds, avec une probabilités de plus de 92%.

François Rimeu, Stratégiste sénior, La Française AM, préfère prendre du recul, constatant "des marchés de l’emploi trop tendus et une inflation salariale trop forte, et donc in fine pour les banquiers centraux un risque de voir l’inflation core rester élevée pendant encore un certain temps. [M Rimeau] ne [voit] pas de signes précurseurs d’un retournement imminent."

Côté valeurs, STMicroelectronics termine en tête du CAC 40 à la faveur d'un gain de 4,7%, bénéficiant d'un relèvement de recommandation de la part de Jefferies à "conserver" contre "vendre" précédemment. Axa a gagné 3,1% alors que selon Reuters le groupe envisagerait de vendre ou de coter à part sa branche de réassurance XL Re. Interrogée par l'agence, l'entreprise n'a pas fait de commentaire. Thales a pris 3%, le marché appréciant l'annonce du rachat de Cobham Aerospace Communications, spécialisée dans les systèmes de communications de sécurité de cockpits des avions, pour une valeur d'entreprise de 1,1 milliard de dollars. Casino a repris 10,8% alors que selon Les Echos, les deux offres d'apport en capital, celles du duo Kretinsky-Ladreit de Lacharrière, et celle du trio Niel-Pigasse-Zouari vont être toutes deux relevées.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,25% à 34 347 points), ou du Nasdaq Composite (+1,15% à 13 918 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 0,74% à 4 472 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1140$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75,80$.

A l'agenda ce jeudi, à suivre en priorité la production industrielle en Zone Euro à 11h00 et l'indice des prix à la production aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie hebdomadaire de la semaine 27, baissière, englobe totalement, par son corps, la bougie de la semaine 26. Le message négatif délivré, à court terme tout du moins, prend corps. Le cas échéant, nous serions au cœur - c'est-à-dire dans sa phase la plus large - , d'une figure en diamant. Pour rappel, il s'agit d'une figure proche d'un losange.

Graphiquement, le diamant ressemble à un losange plus ou moins aplati : au début de la formation de la configuration, les cours évoluent à l'intérieur d'un coin qui va en s'agrandissant, puis, à mi-parcours, ils oscillent à l'intérieur d'un triangle qui va en s'amenuisant.

La volatilité intense jeudi accrédite cette thèse, tout comme le rebond sur l'ensemble de la semaine, à ce stade. Nous arrivons à un niveau proche de la partie haute de ce losange. Plus que jamais, une attitude contrariante pour tout travail sur l'indice est la clef.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7410.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7015.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 Support(s) : 7015.00 / 6885.00 / 6800.00

