CAC 40 : Un peu d'angoisse

(BFM Bourse) - Le CAC 40 grappille encore quelques points comme si le courant acheteur ne voulait pas renoncer à son pouvoir de peur d’admettre que l’apogée n’est pas loin. Pourtant, les résultats d’entreprises sont maintenant tombés et ne restent que les inquiétudes liées au variant et à l’abandon plus ou moins entériné de la politique accommodante de la FED.

Les chiffres de l’inflation américaine vont tomber cet après-midi et beaucoup d’observateurs prédisent de ce fait beaucoup plus de volatilité que celle éteinte des dernières séances. La question de la politique de la FED peut se poser avec plus d’acuité si une forte inflation cacherait une vague de fond beaucoup plus consistante que l’épiphénomène engendré par la crise sanitaire. On peut conclure que la journée est potentiellement à haut risque et que demain il fera jour !

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La semaine dernière s’est terminée par une hausse au-delà des 6800 points et il n’y a toujours pas de résistance fiable à court terme. Le chiffre assez rond des 6850 points peut susciter un besoin de prendre quelques bénéfices mais techniquement rien de moins sûr car le courant acheteur est devenu sourd à tout appel à la prudence et veut s’accrocher à une poursuite de la politique de l’argent facile.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier semble surfait

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6830.00 / 6850.00 Support(s) : 6800.00 / 6750.00 / 6660.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime