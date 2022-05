CAC 40 : Un niveau technique de garde-fou a cédé

(BFM Bourse) - Sur les deux dernières séances de la semaine, l'indice CAC 40 aura dégradé l'allure de la bougie hebdomadaire de façon très significative, sur englobante baissière jeudi au lendemain du FOMC de la Fed, et sur rupture des 6 380 points vendredi, dans des volumes nourris et en hausse. Le marché parisien aura suivi Wall Street dans sa perte d'appétit pour le risque après le ton de la Fed, pourtant jugé moins agressif qu'anticipé dans un premier temps. Un ton moins agressif mais "hawkish tout de même: "Les commentaires sur le marché de l'emploi, avec des niveaux record de postes vacants et du ratio ouvertures de postes / chômeurs, ont [...] contribué à ce ton « hawkish »", relève Vincent Manuel, Chief Investment Officer, Indosuez Wealth Management.

D'emploi il était justement question vendredi, avec la publication du rapport fédéral NFP pour le mois d'avril. Dans le détail, c'est un soulagement relatif qui ressort sur ce point, avec un taux de chômage qui reste quasi stable à 3.6% de la population active (3,4% attendu) et une hausse des salaires horaires moyens contenue, à +0.3%. Enfin, l'économie américaine a créé 428 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture).

La Fed surveille comme le lait sur le feu les événements pouvant faire gonfler (comme dégonfler) assez rapidement certains prix, comme la guerre en Ukraine et la mise au ralenti des capacités de production en Chine. "La Chine est de plus en plus surveillée, avec le ralentissement de l’économie constatée et encore confirmée par le niveau d’importation qui stagne et les exportations au plus bas depuis juillet 2020, publiés cette nuit. Le Premier ministre chinois prévenait d’ailleurs que le pays fait face à une crise de l’emploi importante", note ce matin Vincent Boy (IG France).

Côté valeurs, sur l'ensemble de la semaine passée, des titres étiquetés "Growth" ont perdu beaucoup de terrain, à l'image de CapGemini (-6,30%), Dassault Systèmes (-7,15%), Teleperformance (-7,50%), Christian Dior (-8,64%), Kering (-9,23%), LVMH (-9,30%) ou encore Hermes (-12,18%).

De l'autre côté de l'Atlantique, après un jeudi très compliqué, les indices actions ont amorti la chute vendredi sans parvenir terminer dans le vert, à l'image du Dow Jones (-0,30% à 32 899 points) et surtout du Nasdaq Composite (-1,40% à 12 144 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,57% à 4 123 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0500$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 108,30$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, la balance commerciale française à 08h45 et l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro à 10h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En deux séances seulement, l'indice phare parisien a nettoyé deux reliquats de gaps, l'un haussier, du 16 mars, l'autre baissier, du 25 avril, actant de nouveau le scénario d'une dérive latérale autour des 6 500 points. Les volumes sont mis sous surveillance, tout particulièrement sur les navigations rapides éventuelles d'une borne à l'autre ou sur les ruptures, le cas échéant, de l'une ou l'autre de ces bornes. La borne basse, vers 6 380 points, a été de nouveau rompue hier, sur combinaison de bougies en englobante baissière. Confirmation nette vendredi, avec un gap et des volumes de transaction épais, ainsi que par l'allure de la bougie hebdomadaire numéro 18. La décroissance des points hauts successifs est désormais très nette: 05/01, 10/02, 29/03, 21/04, 29/04, 05/05.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6380.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 Support(s) : 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime