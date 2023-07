CAC 40 : Un modèle graphique en losange applati

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le CAC 40 est parvenu à se maintenir dans le vert in extremis mercredi, à l'issue d'une séance sauvée par Kering. La clôture symbolique dans le vert doit aussi beaucoup à une confirmation d'un ralentissement très marquée de l'inflation outre-Manche. L'indice phare parisien a grappillé 0,11% à 7 326 points, après avoir pris contact avec la partie supérieure d'une figure en diamant (losange aplatie), qui reste pleinement d'actualité.

Kering a progressé fortement (+7,4%), le marché saluant la réorganisation du groupe et le départ du PDG de Gucci, qui devrait contribuer à donner un nouvel élan à la société. De plus, selon des informations rapportées dans l'après-midi par Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, le fonds activiste Bluebell Capital serait entré au capital de l'entreprise. L'agence explique que le fonds demanderait des améliorations au niveau de l'activité de Gucci et aurait vanté les mérites d'un rapprochement avec le suisse Richemont.

Le marché a apprécié la baisse de l'inflation au Royaume-Uni, qui a décéléré à 7,9% sur un an en juin contre 8,7% en mai selon les données de l'Office national des statistiques britanniques. L'entrain des investisseurs est palpable vu la performance de la Bourse de Londres où le FTSE 100 a pris 1,9%.

Pour la Zone Euro, les intervenants n'ont pas eu à composer avec de surprises majeures quant à la publication des données finales des indices des prix à la consommation pour le mois de juin, en hausse annualisée de 5,5% en données cœur, c'est-à-dire dépouillées de l'alimentation, de l'énergie, de l'alcool et du tabac.

La bonne résistance aux prises de profits, à ce stade, s'explique également par les propos tenus plus tôt dans la semaine par Klaas Knot, président de la Banque des Pays-Bas et membre du conseil des gouverneurs de la BCE a déclaré ce mardi que des hausses de taux après juillet n'étaient pas "une certitude" mais "tout au plus une possibilité". Ces propos laissent espérer les investisseurs que la politique de resserrement monétaire de la BCE touche à sa fin. De quoi alimenter un peu plus l'optimisme des investisseurs sur l'orientation de la politique monétaire de l'institution européenne. D'autant que M Knot n'est pas connu pour être particulièrement "colombe"...

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus à conserver de maigres gains hier, après une belle série haussière. Le Dow Jones a grappillé 0,31% à 35 061 points tandis que le Nasdaq Composite a fini sur une note étale (+0,03% à 14 358 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,24% à 4 565 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1210$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75,30$.

A l'agenda ce jeudi, à suivre en priorité les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage outre Atlantique ainsi que l'indice manufacturier Philly Fed à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous sommes au cœur - c'est-à-dire dans sa phase la plus large - , d'une figure en diamant. Pour rappel, il s'agit d'une figure proche d'un losange. Graphiquement, le diamant ressemble à un losange plus ou moins aplati : au début de la formation de la configuration, les cours évoluent à l'intérieur d'un coin qui va en s'agrandissant, puis, à mi-parcours, ils oscillent à l'intérieur d'un triangle qui va en s'amenuisant.

La volatilité intense jeudi 06/07 accrédite cette thèse, tout comme le rebond sur l'ensemble de la semaine passée, à ce stade. Nous arrivons à un niveau proche de la partie haute de ce losange, avec formation d'une mèche haute significative sur la bougie de jeudi 13/07. Plus que jamais, une attitude contrariante pour tout travail sur l'indice est la clef.

Le sens de sortie du diamant sera déterminant. Nous penchons pour une sortie par le bas. Les volumes, la volatilité et surtout une fédération sectorielle le confirmeront pleinement.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7410.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7084.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

