CAC 40 : Toujours la hausse

(BFM Bourse) - Les acheteurs ne veulent pas céder la place ! Pourtant, les chiffres décevants de l’emploi américain dans le secteur privé auraient pu les inciter à se faire beaucoup plus discrets. Les résultats d’entreprises continuent de briller notamment dans le secteur bancaire. En cela, ce secteur rassure puisque les niveaux d’avant la pandémie sont retrouvés. Le CAC 40, lui, efface les stigmates de la bulle Internet de 2000. A cette époque, les banques centrales ne maternaient pas tant les marchés. C’est d’ailleurs bien le paradoxe du moment : si l’emploi américain ne va pas suffisamment bien, la politique accommodante se perpétuera et si l’économie se reprend énergiquement, les banques centrales retireront leur soutien. La balance penche pour une poursuite du soutien et les acheteurs continuent de s’en réjouir. Dont acte, sauf à savoir que la saison des résultats touche à sa fin et qu’elle ne sera donc plus le puissant catalyseur, source de records.

Lundi, le CAC 40 a donc clôturé sur une belle hausse. Il a ainsi débordé la résistance des 6670 points ce qui lui ouvrait la porte symbolique des 6700 points. Mardi, il réalise l’exploit et rien ne semble vouloir l’arrêter ! Si maintenant les 6750 points sont clairement débordés, il faudra envisager les 6800 points.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positif sur l’indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier semble surfait

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6800.00 Support(s) : 6750.00 / 6660.00 / 6550.00

