CAC 40 : Toujours autant enthousiaste

(BFM Bourse) - Après la journée vaccin, c’est tous les lundis visiblement, lancée par AstraZeneca, les marchés ont entamé une petite phase de stabilisation. Puis Wall Street, comme très souvent depuis des années, tire toute la côte vers le haut avec un PMI manufacturier aux US au top de sa forme depuis 2015 et Janet Yellen qui sera secrétaire US au trésor.

En manque de catalyseurs et même si toutes les tendances restent haussières, les accélérations haussières sont limitées. Et chaque jour, le marché semble voir le verre à moitié plein. En l'occurrence, les statistiques macro-économiques ont provoqué sur le dollar US un gros mouvement, entraînant le repli de l’or de manière prononcée. Le PMI Manufacturier US est ressorti à 56.7 contre 52.5 attendu, un record depuis 5 ans. A ce sujet, les opérateurs attendent la confiance des consommateurs à 16h00 aux Etats-Unis.

Hormis la saga sur les vaccins qui se succèdent avec des taux d’efficacité aussi bluffant les uns que les autres, le marché s’en satisfait avec la perspective de revoir l’économie tourner comme avant dans quelques mois, la nouvelle provient encore des Etats-Unis avec Janet Yellen, qui était à la tête de la FED entre 2014 et 2018, désignée comme secrétaire US au trésor. Le marché apprécie car elle est favorable à toute relance budgétaire.

L’ambiance reste donc globalement décontractée même si la hausse est désormais limitée sur le CAC40 notamment, des arbitrages s’opèrent sur le marché des actions mais aussi sur les devises. Le Dollar US reste faible malgré la tentative de rebond d’hier, les paires en dollar US continuent leur ascension, alors que l’euro dollar s’échange encore sous 1.1900. Le Yen considéré comme refuge, chute face à ses homologues, démontrant que l'aversion au risque n'est pas d'actualité.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40 ne donne aucun signal de faiblesse. Le retour sous la résistance des 5500 pts n'est pas un signe de retournement, mais simplement le besoin de consolider et de construire à chaque nouvelle impulsion, un nouveau socle à court terme. Ce socle des 5330 pts semble désormais loin, alors que celui des 5460 pts à court terme sera celui qui invalidera les dispositions haussières à court terme. En l'état on sera plus dans l'optique d'accompagner le mouvement haussier, que de chercher à s'y opposer et ce, même si les accélérations sont systématiquement repoussées.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5460.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Turbo Société Générale 47H0S est adapté.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 5518.00 / 5698.00 Support(s) : 5460.00 / 5328.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

