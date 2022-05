CAC 40 : Test graphique d'importance

(BFM Bourse) - Des volumes timides certes, mais loin d'être anecdotiques, ont accompagné la hausse (l'ascension, oserions nous écrire) du CAC 40 hier (+1,78% à 6 410 points), l'indice phare continuant le développement d'une réaction de contestations sous une droite oblique de résistance (en noir ci-dessous). La progression de l'indice, alimenté en particulier par le luxe et l'aéronautique, a été soutenu par Wall Street, qui devait pourtant faire face à une nouvelle déception sur le front statistique avec les chiffres de la croissance, qui ont manqué les attentes avec une contraction de 1.5% en données préliminaires. Par ailleurs, Les inscriptions au chômage ont reculé un peu plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis à 210.000 après 218.000 la semaine précédente.

Côté valeurs, Kering a gagné 3,45% à 467,70 euros, LVMH 3,67% à 571,20 euros, Renault 3,77% à 25,31 euros, Safran 4,08% à 98,58 euros, Airbus 4,10% à 109,60 euros, et Wordline 4,74% à 39,74 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique jeudi, les principaux indices ont gagné du terrain, avec un effet d'amplification toujours très marqué sur le front technologique. Si le Dow Jones a gagné 1,61% à 32 637 points, le Nasdaq Composite a bondi de 2,68% à 11 740 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de près de 2% à 4 057 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0750$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 113,80$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, la masse monétaire M3 en Zone Euro à 10h00, et outre Atlantique à 14h30, les revenus et dépenses des ménages, les stocks des grossistes, et surtout la dynamique des prix PCE (Personal Consumption Expenditures Index), mesure de prédilection pour la Fed dans son appréciation de l'échauffement des prix. A suivre également l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) en données révisées à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous évoquions en préambule la droite oblique à pente fortement baissière sur le CAC 40: nous l'avons représentée en noir sur le graphique journalier de l'indice phare. Cette oblique a le double avantage de mettre en lumière criarde la décroissance des points hauts successifs, et de visualiser le potentiel d'un rebond purement technique. Un test graphique d'importance se profile donc.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6086.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6500.00 / 6760.00 Support(s) : 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime