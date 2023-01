CAC 40 : Tesla rafraîchit l'ambiance de ce début 2023

(BFM Bourse) - Si le CAC 40 est parvenu à clôturer dans le vert mardi (+0,44% à 6 623 points), il l'a fait loin de ses points hauts de séance, refroidi par l'entrée en 2023 de Wall Street, lesté par Tesla (-12,24% à 108,10$), après l'annonce de livraisons décevantes pour 2022.

Des chiffres rassurants sur les prix en Allemagne auront en revanche permis à l'indice phare tricolore de faire de résistance au-dessus des 6 550 points, niveau technique clef de ce début d'année (voir plus bas). L'inflation dans la première puissance économique de la Zone Euro a ralenti sur un an en décembre et passe sous la barre des 10% à 9,6%, selon la première estimation publiée mardi par Destatis.

La problématique va être double en ce début 2023: d'une part la gravité et les conséquences de la situation sanitaire en Chine, et d'autre part la confirmation ou non d'un reflux de l'inflation.

"Alors que l'on parle de plusieurs centaines de millions de nouveaux cas en quelques jours, l'impact sur l'économie chinoise est immédiat" relève Thomas Giudici (AURIS Gestion). "Les indicateurs d'activité publiés pour le mois de décembre sont ainsi ressortis en forte baisse et sont inférieurs à ceux d'avril, lors du confinement strict de Shanghai."

Côté inflation, la semaine sera particulièrement dense en repère sur l'emploi, dont les degrés de tensions sont une composante essentielle de l'équation de la hausse des prix. A suivre en particulier les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) ce mercredi, l'enquête du cabinet ADP et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage demain, et en point d'orgue vendredi le rapport NFP sur l'emploi dans le secteur privé (hors agriculture).

Côté valeurs, sur le CAC 40, le trio de tête est composé de Vivendi (+2.8%), Michelin (+2,7%) et Saint-Gobain (+2,6%). Thales a en revanche perdu 3,3% pénalisé par une dégradation d'analyste, Jefferies ayant abandonné son avis à l'achat sur le titre du groupe de défense.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions se sont contractés mardi, pour la première séance de 2023, à l'image du Dow Jones (-0,03% à 33 136 points), mais surtout du Nasdaq Composite (-0,76% à 10 386 points), refroidi par Tesla. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,40% à 3 824 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0580$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, les données finales des PMI services en Zone Euro, le PMI manufacturier américain à 16h00, ainsi que les nouvelles offres d'emploi (JOLTS), à 16h00 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, le pullback mercredi 21/12 sur les 6 550 points doit être infirmé ou confirmé définitivement pour envoyer un quelconque signal exploitable. Il a pour l'instant été confirmé par deux fois. C'est ce niveau de pivot (6 550) qui va constituer l'arbitre de cette toute première partie de l'année.

Côté indicateurs de tendance, les trajectoires relatives de deux moyennes mobiles remarquables envoient pour leur part un signal d'alerte.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6740.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Résistance(s) : 6740.00 / 6823.00 / 6898.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

