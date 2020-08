CAC 40 : Tableau graphique assombri sous les 5 000

(BFM Bourse) - Après la formation d'un harami baissier jeudi, le CAC 40 a reflué significativement vendredi, métamorphosant complètement la bougie hebdomadaire. La semaine avait pourtant fort bien commencé, avec l'appui de la macroéconomie, mais l'accumulation d'interrogations sur des sujets à puissants enjeux aura eu raison de la confiance des investisseurs. Le baromètre de la Bourse de Paris a perdu 1,58% à 4 962 points vendredi.

Parmi ces sujets à fort enjeu évoqués, demeurent: la capacité d'entente au Congrès sur un nouveau volet du plan de soutien, l'évolution de la pandémie et la crédibilité de l'annonce russe de la découverte d'un vaccin anti Covid, la guerre commerciale et numérique sino-américaine.

En fin de semaine dernière, la décision du Royaume-Uni d'instaurer une "quatorzaine" aux voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas aura pesé. La France, où l'évolution de la pandémie est préoccupante, a dit regretter le choix britannique et va adopter une mesure similaire au nom de la règle de réciprocité.

Les investisseurs reviennent également sur sur leur optimisme quant à la conclusion d'un accord sur un plan de relance aux Etats-Unis. Les négociations s'enlisent après trois semaines, et les responsables politiques républicains et démocrates se disent loin d'un compromis.

Les chômeurs nouvellement inscrits devraient bénéficier d'une aide de moindre ampleur de la part du gouvernement fédéral, l'aide aux personnes ayant perdu leurs revenus étant passée de 600 dollars par semaine dans le précédent plan de soutien d'avril, à 400 dollars selon un des quatre décrets signés samedi par Donald Trump. Ces décrets, promulgués en l'absence d'accord au Congrès, risquent par ailleurs d'être contestés en justice: les décisions budgétaires sont traditionnellement du ressort des Parlementaires.

Le débat autour du montant de cette aide spéciale demeure l'une des principales raisons du blocage entre les Démocrates, qui souhaitent maintenir l'aide à 600 dollars et les Républicains, qui veulent la baisser, pour s'accorder sur un plan de relance massif de l'économie. Les marchés attendent toujours cet ensemble de mesures, mais les négociations sont désormais au point mort.

Côté statistiques, les opérateurs ont pris connaissance du solde positif de la balance commerciale en Zone Euro pour le mois de juin, à 17.1 Milliards d'euros, manquant de plus d'un milliard d'euros la cible. Autres statistiques responsables du manque général d'appétit pour le risque sur cette fin de semaine, les ventes au détail en Chine (-1.1% en rythme annualisé), ainsi que la production industrielle (+4.8% en rythme annualisé) pour juillet, qui ont manqué les attentes.

Outre Atlantique, les ventes au détail pour le mois de juillet, hors automobiles, ont progressé de 1.9% en rythme mensuel, nettement au-delà de la cible. Autre temps fort de la journée, le rapport mensuel sur l'industrie est ressorti mi figue, mi raisin, avec une progression plus forte qu'attendue du taux d'utilisation des capacités de production, mais une progression plus faible, légèrement, qu'attendu en ce qui concerne la production proprement dite, en volumes, selon les données de la Fed. Très peu de surprise en revanche concernant les données U-Mich (confiance du consommateur et prévisions d'inflation).

Au rayon valeurs des dossiers emblématiques à fort Bêta actuel ont souffert, à l'image d'Unibal (-6.64% à 42,91 euros), Accor (-3,93% à 24,21 euros), Safran (-2,17% à 101,50 euros), Airbus (-1,62% à 72,11 euros) ou encore Thales (-1,70% à 69,30 euros). Projecteurs braqués ce matin sur Sanofi, qui a annoncé son projet d'acquisition de Principia Biopharma, spécialiste du traitement des maladies auto-immunes.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé la séance de vendredi à des niveaux proches de l'équilibre: +0,12% à 27 931 points pour le Dow Jones, -0,21% à 11 019 points pour le Nasdaq Composite et -0,02% à 3 372 points pour le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1870$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 42.40$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité l'indice manufacturier de la Fed de New York (indice Empire State) à 14h30. Aucun chiffre européen d'importance majeure n'est attendu avant mercredi et les indices des prix à la consommation pour juillet.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La formation de harami baissier, que nous pressentions pour la séance de mercredi, s'est finalement concrétisée jeudi, après extension haussière au-dessus du seuil psychologique et graphique des 5 000 points. Nous précisions vendredi que "toute rupture de ce seuil avec transformation de la bougie hebdomadaire viendrait envoyer un signal d'alerte." Ces éléments étant pleinement validés, une poursuite des oscillations sous les 5 000 sont envisagées, en partie basse d'une très vaste figure formée depuis le début du mois de juin dans une forte volatilité.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 5000.00 points.

Résistance(s) : 5000.00 / 5070.00 / 5509.00 Support(s) : 4770.00 / 4691.00 / 4368.00

