CAC 40 : Suspendu aux négociations sur le plafond de la dette américaine

On notera en préambule qu'en dépit du caractère férié de ce jeudi, le marché parisien restera ouvert, dans des conditions habituelles d'horaires et de cotation. Naturellement, on devra s'attendre à des volumes très discrets, également demain, pour ce qui est d'usage d'appeler le pont de l'Ascension.

Hier le CAC 40 a terminé en légère baisse une séance nerveuse (-0,09% sous les 7 400 points), alors que les discussions entre le Président américain J. Biden et le Président de la Chambre des Représentants, Mc Carthy, n'ont toujours pas abouti à une solution concrète, chiffrée et datée sur le relèvement du plafond de la dette.

Aucun accord n'a pu être trouvé à l'issue d'une réunion mardi soir. Une autre rencontre doit avoir lieu cette semaine, pour éviter un défaut de paiement des Etats-Unis le 1er juin. "Néanmoins, il ressort de cette réunion qu'elle a été positive, qu'un accord bipartite peut encore être conclu pour éviter un défaut, et que le processus de négociation s'est amélioré avec le président Biden nommant des responsables pour travailler directement", explique Patrick O'Hare de Briefing.com, cité par l'AFP.

Au chapitre statistique, pas de surprise à signaler sur les données finales des prix à la consommation en Zone Euro pour le mois d'avril, à +5,6% en données core annualisées. Rien à signaler concernant la dynamique des mises en chantier de logement et les permis de construire aux Etats-Unis, dans la cible.

Pour rappel mardi, forte déception à signaler en revanche sur le ZEW allemand, baromètre du moral des investisseurs qui plonge de 4.1 à -10.7. Outre Atlantique, la déception sur les ventes au détail mensuelles (+0,4%), qui manquent les attentes au mois d'avril, conjuguée à l'aune de la publication catastrophique, en fin de semaine dernière, de l'indice de confiance des ménages (U-Mich, données préliminaires), questionne sur l'état de santé de la consommation intérieure, principal moteur de la création de richesse américaine, structurellement.

Au rayon valeurs, Vallourec a terminé en hausse de 8,55% après avoir publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. Elior de son côté s'est effondré de 22,8% après avoir encore souffert de l'inflation au premier semestre de son exercice 2022-2023, qui sera clos en septembre prochain. Le spécialiste de la restauration collective a abaissé sa cible de rentabilité opérationnelle, tablant désormais sur le bas de la fourchette précédemment communiqué, de 1,5% à 2%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en territoire positif mercredi, à l'image du Dow Jones (+1,24% à 33 420 points) ou du Nasdaq Composite (+1,28% à 12 500 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,19% à 4 158 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0830$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention à l'engagement probable de l'indice phare tricolore dans une figure en épaule, tête et épaule au-dessus d'une base graphique matérialisée par le gap haussier du 30 mars, sous les 7 235 points. Nous surveillerons comme le lait sur le feu, la poursuite le cas échéant de ce tracé pour en dégager des scénarios de travail.

La rupture des 7 316 / 7 320 points accélérerait les dégagements en direction du niveau précité. Dans l'immédiat, une poursuite d'un équilibrage des forces acheteuses et vendeuses dans une ambiance nerveuse est attendue, notamment au regard de la formation des deux dojis amples tracés en fin de semaine passée, et du corps rouge de la bougie de lundi 15.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7585.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7316.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7316.00 / 7234.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime