CAC 40 : Sur une zone technique et graphique décisive

(BFM Bourse) - Digérant la récente publication d'un tassement de l'inflation outre Atlantique, le CAC 40 (+0,22% à 6 609 points lundi), a consolidé lundi, traçant pour la deuxième fois consécutives des oscillations resserrées, au-dessus du corps de la bougie remarquable de vendredi. Outre Atlantique, l'euphorie provoquée jeudi par la publication de ces indices des prix à la consommation laisse déjà place à une reprise en main progressive du camp vendeur, après relecture.

Ce "recul de l’inflation est surtout lié au secteur de la santé", avertit en particulier Vincent BOY, qui signifie par là que le changement de méthodologie dans le calcul des frais de santé a un impact sensible sur les IPC. Par ailleurs, comme le relève Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT Investment Managers, "les prix des services hors énergie restent fermes en raison de la composante « logement » qui accélère encore."

Pour rappel sur le mois d'octobre, en rythme annualisé et corrigé des variations saisonnières, les prix hors alimentation et énergie ont progressé de 6,3%.

Au chapitre statistique lundi, les investisseurs ont pris connaissance d'un hausse de 0,9% de la production industrielle en Zone Euro pour le mois de septembre, en rythme annualisé, significativement au-delà des attentes. Aucun chiffre statistique américain n'est venu animer la séance, mais la semaine sera riche et dense sur le plan statistique avec entre autres publications majeures, l'indice manufacturier Empire State ce mardi, les ventes au détail mercredi, le Philly Fed Index jeudi et les ventes de logements anciens vendredi.

Côté valeurs, Teleperformance continue de regagner un peu de terrain, a repris 6,7% après s’être adjugé 8% vendredi. Le groupe avait plongé de plus de 33% jeudi après l’annonce de l'ouverture d’une enquête en Colombie sur les conditions offertes par le groupe à ses salariés. Le groupe de restauration collective Elior a limité ses pertes à 5,8% alors que Barclays a dégradé la valeur de "pondération en ligne" à "sous-pondérer", s’inquiétant de la faiblesse du bilan financier du groupe et redoutant des bris de covenant, c’est-à-dire que la société ne tienne pas ses engagements financiers auprès de ses partenaires bancaires. Du côté des plus petites capitalisations, Kalray est à l’honneur, a gagné près de 19% après avoir remporté un méga-contrat auprès d’un important groupe coté sur le Nasdaq.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé la séance dans le rouge, dans des marges décroissantes, à l'image du Dow Jones (-0,63% à 33 536 points) ou du Nasdaq Composite (-1,12% à 11 196 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,89% à 3 957 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0350$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 88.10$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, les toutes premières estimations du PIB Zone Euro à 11h00, l'indice ZEW allemand à 11h00 et outre Atlantique, l'indice des prix à la production et l'indice Empire State à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bonne surprise du ralentissement de l'inflation outre Atlantique, si elle a provoqué une envolée du Nasdaq Composite et du Nasdaq 100, du S&P500 dans une moindre mesure, a un effet de soulagement de ce côté-ci de l'Atlantique. La mobilisation continue du camp acheteur après la publication statistique s'est traduite jeudi 10/11 par un marubozu ample, qui est venu recouvrir le gap baissier du 22 août, avec un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite du rally d'octobre. C'est ce niveau qui est en cours de redéfinition.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6898.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 Support(s) : 6390.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime