CAC 40 : Sur la défensive avant deux échéances monétaires majeures

(BFM Bourse) - Le CAC 40 s'est accordé une respiration lundi (-0,21% à 7 082 points), préservant le seuil des 7 000 points, dans des volumes en repli, à l'approche de deux rendez-vous monétaires majeurs, l'issue du FOMC de la Fed demain et l'issue du Conseil des Gouverneurs de la BCE jeudi.

Pour Thomas Costerg, économiste US chez Pictet Wealth Management, la Fed restera très sensible par rapport aux données du marché du travail, qui montrent encore une certaine tension. La Fed regarde particulièrement l'enquête JOLTS des postes vacants." Enquête qui sera publié mercredi, tout comme l'enquête du cabinet privé ADP, à l'avant-veille de la publication du rapport mensuel fédéral NFP (Non Farm Payrolls), qui retiendra toutes les attentions. "La Fed craint des pressions salariales persistantes poussant à la hausse l'inflation notamment dans les services en 2023."

"[Elle] pourrait continuer à monter les taux, par étapes de 25pb, aux prochains meetings jusqu'à un pic de 5.25% en mai prochain, en ligne avec les projections données en décembre.", a poursuivi Mr Costberg.

"Si l’économie américaine montre clairement des signes d’essoufflement, la majeure partie de la croissance s’étant produite en octobre, nous sommes loin de l’effondrement un temps annoncé. Compte-tenu du resserrement monétaire de la Fed, c’est donc plutôt une bonne nouvelle. Le scénario du « soft landing » prôné par Jerome Powell reste donc toujours d’actualité." Thomas Giuduci, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion.

Dans une note de marché astucieusement intitulée "la BCE montre qui est le boss du marché", les stratégistes de Nomura soutiennent qu'une hausse de 50 points de base est quasiment acquise. Alors que les dernières publications statistiques européennes en date, en particulier les PMI et l'IFO allemand, ont apporté leur lot de soulagement, "la BCE utilisera probablement cette perspective positive sur l'activité comme justification pour continuer à resserrer agressivement sa politique à court terme, et pour susciter des inquiétudes quant à la la résilience de la croissance qui pourrait conduire à une inflation sous-jacente encore plus persistante", poursuivent les stratégistes de la banque japonaise.

La Fed achève son FOMC mercredi 01er février et la BCE son Conseil des Gouverneurs jeudi 02 février.

Aucun chiffre statistique d'importance majeure n'est venu animer la séance lundi, à l'aube d'une séance pourtant riche et dense sur ce point, avec outre les rendez-vous monétaires abordés, des publications sur la consommation américaine, l'immobilier et l'emploi. Publiée à l'instant, la croissance française en 2022 se chiffre +2,6%, très légèrement au-dessus des prévisions initiales de l'INSEE.

Côté valeurs, Thales est parvenu à gagner contre la tendance +1,57% à 123,20 euros, suivi de Kering (+1,49% à 566 euros) qui a annoncé l'arrivée de Sabato De Sarno en tant que directeur de la création de la maison Gucci. Danone ferme la marche de ce podium avec un gain de 1,2%. De l'autre côté du spectre, Renault a chuté de 4,1% après avoir confirmé la refonte de l'alliance avec son partenaire japonais Nissan, avec un rééquilibrage des participations croisées à la clef.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions auront débuté la semaine dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,77% à 33 717 points) et surtout du Nasdaq Composite (-1,96% à 11 393 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1,30% à 4 017 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0860$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, les données préliminaires du PIB T4 en Zone Euro à 11h00, et outre Atlantique: l'indice S&P / CS des prix de l'immobilier à 15h00, l'indice PMI de CHicago à 15h45, et l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00. Retrouvez ici l'intégralité des rendez-vous économiques de la semaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

On notera l'accroissement de l'écart, à ce stade, entre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), et sa consœur à 50 jours (en orange), à biais haussier marqué. Un message haussier de fond, donc, qui peut être momentanément brouillé par des tentations accrues de prises de profits.

Dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire. Le tracé d'un doji à ce stade de l'avancée, après de surcroit un nouveau petit gap, n'est pas synonyme d'indécision, comme vu plus haut, mais de simple temporisation au sein d'un trend acheteur.

Seule une rupture de la moyenne mobile à 20 jours, à l'instar du 15 décembre dernier, viendrait catalyser un mouvement de repli prononcé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7180.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7180.00 / 7422.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime