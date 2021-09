CAC 40 : Sur courant alternatif à très court terme

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 (+0,59% à 6 622 points), qui reprenait son souffle jeudi après le tracé de quatre bougies rouges de rang, a vu ses gains journaliers s'étioler franchement en fin de séance, fragilisant davantage un plancher à 6 590 / 6 600 points, plus que jamais sous surveillance.

Au chapitre statistique outre Atlantique, les ventes au détail en août (hors automobiles) ont vivement accéléré (+1.8%) à la surprise des salles des marchés. L'indicateur a une portée importante dans une économie où traditionnellement, la création de richesse nationale (progression du PIB) est dépendante très largement de la consommation intérieure.

Le Philly Fed, par ailleurs, a enflé, atteignant près de deux fois le consensus, comme l'indice Empire State hier, montrant la bonne dynamique de la confiance dans la reprise de l'industrie. "Les réponses à l'enquête sur les perspectives des entreprises manufacturières suggèrent une expansion continue des conditions manufacturières régionales ce mois-ci. Les indicateurs de l'activité actuelle et des livraisons ont augmenté par rapport à leurs lectures d'août. Les indices des prix restent élevés et continuent de suggérer des augmentations généralisées des prix. Les futurs indices de l'enquête indiquent que les répondants continuent de s'attendre à une croissance au cours des six prochains mois, bien que les futurs indices d'activité générale et des nouvelles commandes aient continué à baisser" peut on lire dans une note synthétique en fin de document.

Enfin, RAS concernant les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine du 06 au 13 septembre, avec des données relativement en ligne avec les attentes, à un peu plus de 330 000 nouvelles inscriptions.

De ce côté-ci de l'Atlantique, les investisseurs ont pris connaissance de chiffres décevants sur la balance commerciale en Zone Euro, dont l'excédent sur le mois de juillet a manqué les attentes de 3,4 Milliards d'euros.

Côté valeurs, le secteur de l'équipement automobile à particulièrement souffert en Bourse, à l'image de Faurecia (-3,12% à 37,82 euros), Plastic Omnium (-4,29% à 21,44 euros) et Valeo (-5,55% à 21,46 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont oscillé autour de l'équilibre jeudi, en se maintenant à des niveaux de grande fermeté, à l'image du Dow Jones (-0,18% à 34 751 points), ou du Nasdaq Composite (+0,13% à 15 181 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,16% symboliquement, à 4 473 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1800$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 70.90$.

A suivre à l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation de deux gaps baissiers rapprochés (16/08, 19/08), l'entrée dans une phase volatile, beaucoup moins linéaire et moins inconditionnellement acheteuse est actée. A ce stade la divergence nette entre cours et volumes depuis le rebond du 20 août appelle à une certaine prudence pour les séances à venir. Dans l'immédiat, des oscillations nerveuses entre deux bornes (6 590 - 6 950), soit une bande relativement large, sont attendues.

Dans l'immédiat, premier signe peu engageant avec l'effacement sans ménagement du reliquat de gap traversant du 1er septembre. Second signe avec le rôle récent de résistance de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui valide une inflexion baissière. Aucune fédération sectorielle à la vente n'est toutefois à relever à ce stade. Mise sous surveillance très rapprochée des 6 600 points, et de la capacité de ce niveau à tenir en données de clôture. Ce niveau n'a pas été enfoncé mercredi malgré la pression exercée jusqu'en fin de séance, et un niveau de participation élevé tout au long de la séance.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir. Le biais baissier en horaire est encore valide.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6764.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6590.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6764.00 / 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime