CAC 40 : Stable avant l'inflation

(BFM Bourse) - Nouvelle séance dans le vert hier pour les indices européens et américains. Les banquiers centraux, malgré des discours offensifs, n'ont pas entaché le rebond. Jerome Powell a de son coté réaffirmé son engagement dans la lutte contre l'inflation et a prévenu vouloir accélérer le resserrement si l'inflation ne montrait pas de signe d'essoufflement. Du coté de la Bce, Christine Lagarde prévient que désormais les banquiers centraux des banques centrales nationales auront plus de temps de parole car ils avaient vu juste ou étaient moins loin des réalités inflationnistes que l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane. Les investisseurs se tournent désormais les chiffres de l'inflation européenne publiés à 11h00 heure française. Du coté américain ce sont les chiffres des mises en chantier et permis de construire à 14h30 puis les stocks de pétrole brut à 16h30 qui animeront la tendance. En France Elior et Euronext seront entourés après leurs publications.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement, l'indice parisien revient vers une oblique baissière qui pourrait réveiller les velléités baissières. Il convient donc d'attendre son dépassement pour espérer rallier les 6760. En cas d'échec sur cette oblique, une nouvelle rotation vers les 6086 points est à attendre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6760.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6380.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6380.00 / 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime