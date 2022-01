CAC 40 : Semaine décisive avec un FOMC de rentrée

(BFM Bourse) - Le coup de froid est mordant sur les poids lourds technologiques outre Atlantique,valeurs de croissance sur lesquels les attentes sont forcément gourmandes, et qui subissent la pression de l'échauffement des Treasuries 10 ans, à mesure que la Fed durcit le ton. Fed qui achèvera cette semaine un nouveau Comité de politique monétaire (FOMC). Toutefois, aucun relèvement des taux fédéraux n'est attendu, et sauf surprise, le début du resserrement du robinet interviendra en mars. Le Nasdaq Composite a perdu vendredi 2,72% à 13 768 points, portant son reflux depuis le 1er janvier à 12%.

L'ambiance se fraîchit mécaniquement de ce côté-ci de l'Atlantique, bien que Mme Lagarde s'est voulue rassurante la semaine passée avec un ton "colombe". Nos GAFAM (ou FAN FAM), qui sont sur le secteur du luxe, à savoir nos KOHL pour Kering, L'Oréal, Hermès, et LVMH seront à surveiller comme le lait sur le feu cette semaine. Le CAC, dont le poids sectoriel du luxe est important, a perdu 1,75% vendredi.

En résumé et à l'approche de la prochaine réunion de la Fed, les tensions des derniers jours sur les rendements souverains suggèrent que les opérateurs tablent sur un resserrement plus vif qu'initialement escompté, avec possiblement un premier relèvement de taux dès le mois de mars.

Au chapitre statistique, très peu de choses à se mettre sous la dent. Notons tout de même que l'indice de confiance des consommateurs en Zone Euro (EuroStat) est ressorti parfaitement en ligne avec les attentes.

Côté valeurs, fédération à la fois sectorielle et factorielle vendredi, où l'on retrouvait dans la "Palmarès Baisse" du compartiment A à la fois des valeurs typiquement Value du secteur auto, comme l'équipementier Faurecia (-2,99% à 41,47 euros), ou Stellantis (-3,59% à 18,11 euros), et des valeurs technologiques comme Dassault Systèmes (-2,47% à 45,07 euros), ou Wordline (-2,33% à 45,30 euros). 38 dossiers sur 40 que contient le CAC ont terminé la séance de vendredi dans le rouge.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont accusé le coup sur la dernière séance d'une semaine à dominante rouge, tout particulièrement sur le secteur hypersensible de la tech'. Le Dow Jones aura perdu vendredi 1,30% à 34 265 points et le Nasdaq Composite 2,72% à 13 768 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a reculé pour sa part de 1,89% à 4 397 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1320$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 85,60$.

A suivre à l'agenda ce lundi, à suivre en priorité à 09h30 le PMI manufacturier allemande en données "flash". Des données équivalentes pour l'ensemble de la Zone Euro seront dévoilées à 10h00, et pour les États-Unis à 15h45.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mercredi 26 janvier. Le calendrier des dates de liquidation sur l'année est disponible ici.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond n'est pas menacé à ce stade, mais force est de constater que les pertes de Wall Street la semaine passée ont eu des répercussions à Paris, sous forme de profits ponctuelles et ciblées à Paris, prises de profits dont l'ampleur doit être envisagée à l'aune des avancées initiales, dossiers par dossiers. Nous restons tout de même largement au-dessus d'une oblique haussière et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), repères qui tendent progressivement à se confondre, et qui vont donc gagner en signification technique. Nous penchons pour le scénario d'un rapprochement, par les cours, de ce niveau de support. Elle est actuellement sur les 6 940 points. Il sera alors temps de sélectionner les meilleurs dossiers candidats à des rebonds techniques.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7390.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7390.00 Support(s) : 7000.00 / 6700.00 / 6390.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime