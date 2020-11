CAC 40 : Scotché sur les 5500 pts

(BFM Bourse) - +20% sur le mois de novembre, pour le moment, ce n’est pas un argument suffisant pour justifier la mise en place de correction. L’indice CAC40 tient le rythme et ne veut pas décrocher des 5500 pts, le niveau auquel il s’est tenu toute la semaine passée. Restrictions sanitaires, chiffres macroéconomiques mitigés, reprise économique en attente … Le marché préfère se concentrer sur la suite avec les vaccins, les plans de relance, et les injections des banques centrales.

La pandémie progresse encore aux Etats-Unis et partout dans le monde, même si dans certaines zones, ça se stabilise. Mais ça ne veut pas non plus dire que c’est le début de la fin … avant l’arrivée d’un vaccin, il faudra continuer à restreindre tout en souhaitant la reprise de l’activité notamment des petits commerces en difficulté depuis des mois.

Plus de 253 000 décès du COVID aux Etats-Unis et la courbe est exponentielle avec plus de 11.5 millions de cas déclarés. Les écoles sont fermées à New York. Le Japon est en alerte maximale avec 2500 nouveaux cas par jour sur 126 millions d'habitants, un chiffre brut peu parlant, mais inquiétant car il triple et cela sature déjà des services hospitaliers. A ce sujet, le premier ministre a suspendu ce week-end les aides du soutien à l’industrie du Tourisme qui consistait notamment à subventionner une partie des dépenses des voyageurs à l’intérieur de l’archipel.

Pour ne rien arranger, le secrétaire américain au trésor a refusé de prolonger les programmes de prêts d’urgence aux entreprises en collaboration avec la FED. Les chiffres macroéconomiques de la semaine passée sont ressortis sous les attentes avec le chômage hebdomadaire ou encore les ventes au détail.

Une ambiance lourde mais visiblement compensée par l’arrivée des vaccins, la demande de mise sur le marché urgente auprès de la FDA.

Aujourd'hui, la séance sera animée par beaucoup de chiffres PMI, sondage réalisé auprès de directeurs d’achats, en France à 09h15, en Allemagne à 09h30, en zone euro à 10h00 et aux Etats-Unis à 15h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Toujours haussier en Daily, l'indice CAC40 latéralise cependant sous les 5500 pts. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la configuration, car les périodes de range, ont tendance à se terminer dans le sens de la tendance de fond, donc dans ce cas, haussière et ainsi par le haut.

Au-dessus de 5518 pts, une accélération pourrait avoir lieu et entrainer une poursuite du mouvement en direction des 5700 pts. A court terme, l'invalidation de la hausse aurait lieu sous 5450 pts. Sur une plus longue échéance, c'est uniquement sous 5328 pts que la tendance de fond s'invaliderait. Ce n'est donc par pour tout de suite car les opérateurs semblent vouloir tenir à tout prix cette impulsion haussière liée à l'annonce du vaccin Pfizer.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5518.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5450.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5518.00 / 5698.00 Support(s) : 5450.00 / 5328.00 / 5214.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

