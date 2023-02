CAC 40 : Scénario monétaire restrictif, le marché n'en a cure

(BFM Bourse) - L'indice phare tricolore sur actions, le CAC 40, n'aura que peu varié lundi (-0,16% à 7 335 points), en l'absence de repères en provenance de Wall Street, resté fermé en raison d'un jour férié (Commémoration de la naissance de George Washington) et à l'aube de la salve finale des copies trimestrielles d'entreprises. Et ce sur fond d'acceptation de la persistance d'une inflation élevée de part et d'autre de l'Atlantique, et de digestion des messages envoyés par la Fed et la BCE. De récentes données relatives aux prix, ou des baromètres d'inflation (prix à la consommation, à la production, emploi) ont récemment illustré des tensions sur la machine économique, en particulier outre Atlantique.

"L’onde de choc du dernier rapport sur l’emploi américain a amené bon nombre d’investisseurs à se repositionner sur l’éventualité d’une politique monétaire restrictive plus durable. Les nombreuses statistiques économiques publiées la semaine dernière tendent à confirmer ce scénario. Face au taux d’inflation, force est de constater que le chemin de la normalisation est encore long", note Romane Ballin, Gérante Obligataire chez Auris Gestion, pour qui "les banquiers centraux sont en plein doute face à des statistiques qui continuent de surprendre par leur résilience."

Aucun chiffre statistique majeur n'est venue alimenter les débats hier mais l'agenda se densifiera très nettement dès ce mardi, avec en particulier des indicateurs avancés d'activité. Côté valeurs, Forvia, qui rassemble Faurecia (+2,25%) et sa filiale allemande Hella, a publié ses comptes annuels dès ce lundi avec à la fois une génération de cash bien plus élevée que prévu et l'annonce d'un projet de cession qui lui permettra de boucler son programme de ventes d'actifs. La foncière Icade (+0,4%) a, en plus de ses comptes annuels, annoncé qu'elle ne passerait probablement pas par une entrée en Bourse pour valoriser les actifs de sa filiale Santé , contrairement à ses plans initiaux. Hors publications, la très volatile Orpea a gagné 10,8%, suivie d'Eutelsat Communications (+7,3%) qui avait été boudée après ses résultats semestriels vendredi. De l'autre côté du spectre, Casino Guichard a perdu 4,6%, suivi d'Air France-KLM (-3,7%) dont les résultats annuels avaient été salués en fin de semaine dernière.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0670$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76.50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, une batterie d'indicateurs PMI (enquêtes auprès des directeurs d'achats), en données avancées pour le mois en cours. Les données synthétiques pour la Zone Euro seront dévoilées à 10h30, une demi-heure avant le très suivi ZEW allemand.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans des volumes en hausse à défaut d'être particulièrement nourris, le CAC 40 a terminé en hausse significative mercredi 15/02, en s'offrant le luxe de clôturer à un niveau très proche des points hauts de séance. La bougie tracée, formellement en marubozu presque parfait, doublé d'une combinaison en englobante, a renforcé le message haussier de fond. Dès le lendemain en séance, de nouveaux records historiques étaient battus. Une consolidation sereine peut prendre place, jusque contre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont l'orientation demeure haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

