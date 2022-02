CAC 40 : Rupture de biseau sur fond de crispation

(BFM Bourse) - La volatilité a été intense pour la première séance de la semaine sur le marché parisien, sur fond d'inquiétudes géopolitiques sur l'escalade de tensions entre la Russie et l'OTAN, et sur les conséquences potentielles sur les prix de l'énergie, déjà en haute altitude... Le CAC 40 a débuté la semaine par une baisse de 2,27% dans de puissants volumes d'échanges, 6 852 points, enfonçant le seuil symbolique des 7 000 points. L'indice termine toutefois à bonne distance des points bas de séance (6 757 points, sur une zone de support fragile). Les bancaires ont lourdement pesé, à l'image de Crédit Agricole (-3,53% à 13,56 euros), BNP-Paribas (-4,85% à 61,75 euros), et surtout Société Générale (-6,05% à 33,795 euros).

La Maison-Blanche avait averti la semaine dernière que l'armée russe est désormais prête à envahir l'Ukraine à tout moment si le président Vladimir Poutine le décide. Les Américains y résidant encore sont donc appelés à quitter le pays sans délai. "Si une attaque russe contre l'Ukraine intervient, celle-ci commencera probablement par des bombardements aériens et des tirs de missiles qui pourraient évidemment tuer des civils, quelle que soit leur nationalité. Une invasion terrestre dans la foulée impliquerait l'emploi d'une force massive. Sans pratiquement aucun préavis, les communications pour organiser un départ pourraient être coupées et les voies commerciales interrompues", a précisé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale auprès du président Joe Biden.

La digestion des chiffres de l'inflation américaine, plus forte qu'anticipée, relativement facile dans un premier temps, devient un peu plus problématique à mesure que les inquiétudes grandissent sur le front géopolitique entre Moscou et l'Otan, dont les coups de billard à trois bandes peuvent provoquer des tensions supplémentaires sur les prix de l'énergie, l'Union Européenne étant particulièrement dépendante de l'approvisionnement en gaz naturel russe.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé également à bonne distance des points bas de séance lundi, à l'image du Dow Jones (-0,49% à 34 566 points) et du Nasdaq Composite (stable à 13 790 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a légèrement reculé de 0,38% à 4 401 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1320$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 94,70$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, à suivre en priorité, pour la Zone Euro, l'indice ZEW de confiance dans l'économie à 11h00, les 1ères estimations du PIB et la balance commerciale à 11h00 également, et pour les États-Unis, l'indice des prix à la production et l'indice manufacturier Empire State à 14h30.

Une droite oblique de soutien a cédé lundi sous les assauts fédérés sectoriellement du camp vendeur, dans un niveau de participation très nourri. Cette libération d'énergie vendeuse à ce stade, sur une seule séance (24/01), constitue un fait technique majeur qui caractérise l'hypersensibilité d'un marché qui s'interroge davantage et de façon continue sur les niveaux de valorisation des actions. L'entrée en bear market n'est pas formellement caractérisée, mais la situation appelle à la plus grande vigilance sous cette oblique. Elle a été réintégrée en toute fin de semaine. Nous la mettons sous surveillance rapprochée. Dans l'immédiat, le tracé d'un biseau (wedge) en données horaires est peu engageant. L'indice phare tricolore en est sorti jeudi, par le bas, dans des volumes en accélération, avant de repartir à la hausse. Une sortie définitive par le bas de ce biseau est l'option privilégiée. La rupture, sur gap très ample lundi, en est une première étape déterminante.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6884.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6884.00 / 7120.00 / 7390.00 Support(s) : 6760.00 / 6672.00 / 6555.00

