CAC 40 : Retour vers la zone de support à court terme

(BFM Bourse) - Le CAC 40 a connu une troisième séance de consolidation consécutive vendredi, et les indices américains ont chuté en fin de séance après notre clôture. Dans ce contexte, sur fond également de variant delta, de croissance économique chinoise décevante ou encore de pétrole en baisse, ou d'inflation de plus en plus importante, même si les banquiers centraux se voilent la face, pas vraiment de quoi être enthousiaste en ce lundi matin.

Le secteur bancaire et le secteur pétrolier ont particulièrement été à la peine la semaine dernière, et les futures ce matin nous annoncent une ouverture en nette baisse autour des 6400 points.

Toutefois, cette phase de consolidation, cette respiration du marché, paradoxalement, semble plutôt saine, si elle se poursuit de cette façon...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En effet, si on prend un peu de recul, on notera que le CAC s'est repris proche d'une zone de support à 6400 points vendredi, non loin de ses plus bas à 6345 de la semaine précédente. L'été est souvent volatil et cette zone de support importante à court terme pourrait être testée aujourd'hui et cela pourra être intéressant à suivre, même si pour le moment, la configuration incite toujours à la prudence en attendant de voir la réaction du marché en cas de double appui sur cette zone de support.

Graphiquement, nous sommes désormais bloqués à la hausse par une résistance forte à court terme qui a encore montré sa pertinence la semaine dernière, à savoir une oblique baissière, qui suit également la moyenne mobile à 20 jours, et se trouver actuellement à un peu plus de 6550 points, et sera difficile à dépasser sur la journée comme sur la semaine.

Inversement, cependant, on a sous nos pieds une zone de support relativement proche, à proximité des 6345 points voire un peu au-dessus, sur laquelle on pourrait encore s'appuyer aujourd'hui ou dans les prochains jours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

La situation appelle en effet à la prudence, sachant que nous sommes "au milieu du gué". Nous rapprochons toutefois les bornes du range pour aujourd'hui et les jours à venir entre 6550 et 6345 en clôture.

Ainsi, une nette cassure à la hausse des 6550 points ou des 6345 points nous ferait sortir du range et nous amènerait à un avis plus tranché dans les prochains jours, mais n'est pas le plus probable actuellement.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6550.00 / 6646.00 / 6687.00 Support(s) : 6400.00 / 6345.00 / 6220.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime