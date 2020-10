CAC 40 : Retour (limité) de l'aversion au risque

(BFM Bourse) - Sueur froide sur les marchés alors que deux sociétés pharmaceutiques américains ont suspendu leurs essais cliniques d’un vaccin contre le Covid-19. L’indice CAC40 a lâché -0.96% hier, et l’indice DAX -0.91%. Wall Street a limité les dégats en terminant à -0.63% sur le S&P500 et l’indice Nasdaq -0.10%, toujours tiré par les valeurs technologiques. L’indice Dow Jones recule de -0.55%. L’aversion au risque s’est fait sentir par un regain d'intérêt pour le dollar US et le Yen.

Johnson & Johnson a publié mieux que prévu, relevé ses objectifs annuels, mais dans le même temps suspend ses recherches de vaccin. Un patient a contracté une maladie inexpliquée qui l’incite à faire une pause en attendant d’en savoir plus. Eli Lilly est dans la même situation avec des effets secondaires détectés. Les marchés prennent avec beaucoup d’attention ces informations, car comme l’a rappelé le FMI hier, sans vaccin, le COVID limitera un vif rebond de l’économie.

Les publications trimestrielles des banques américaines font état de chiffres meilleurs qu’attendu que ce soit grâce aux activités de Trading pour JPMorgan, ou de provisions moins fortes qu’attendues pour Citigroup. Pour autant, les titres ont terminé hier en repli respectivement à -1.62% et -4.80%. Visiblement, les investisseurs ont décidé de vendre la nouvelle alors que les dirigeants annoncent que de plus amples aides de l’état sont nécessaires.

C’est en effet la question en suspens concernant le plan de relance budgétaire tant promis depuis des semaines qui n’avance pas aux Etats-Unis, même si des informations plaident en faveur d’un accord entre les partis avant les élections du 3 novembre. Concrètement, ce n’est pas le cas, ce pourquoi chaque mauvaise nouvelle en provenance des sociétés pharmaceutiques a un impact majeur sur le marché.

Dans le même temps que le recul des indices européens, les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuges telles que le Yen ou le Dollar US. L'euro dollar est ainsi retombé sous 1.1750 et les paires en Yen se sont vigoureusement repliées avec -0.86% pour GBPJPY et -0.44% sur EURJPY. Le Gold a souffert de la reprise du billet vert, étant considéré comme une valeur refuge à moyen terme et dans un point de vue fondamental, que d’un refuge à court terme en cas de pic de volatilité sur les actifs risqués.

BlackRock dévoile un bénéfice en hausse de 27% sur le trimestre en annonçant une augmentation de ses actifs géré d’un trimestre sur l’autre à plus de 7800 milliards $. Apple a réalisé sa Keynote Iphone 12 en terminant en recul de 2.65%.

Aujourd'hui, la calendrier économique est léger, alors que d’autres résultats seront attendus tels que Bank of America, Wells Fargo, Goldman sachs, ASML et après bourse avec notamment ALCOA.

La saison des résultats en France commencera la semaine prochaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le regain d’aversion au risque laisse une bougie rouge Daily sous la zone des 5000 pts mais sans dommage important pour la tendance qui passe de haussière à neutre en Intraday. En Daily, tant que les 4900 pts ne cèdent pas, la dynamique restera également neutre avec un léger biais haussier qui tendrait à s’accélérer en cas de franchissement des 5000 pts. Le contexte de prudence généralisée et la période de résultats ayant débuté, il est préférable de rester prudent sur toute conviction pour le moment, ce pourquoi le biais neutre sera privilégié entre les bornes 4900 et 5000 pts à court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 5000.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 4916.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5000.00 / 5132.00 / 5215.00 Support(s) : 4916.00 / 4865.00 / 4716.00

