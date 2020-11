CAC 40 : Retour d’inquiétudes

(BFM Bourse) - Alors que tout semblait acquis, les marchés prennent le poids de l’augmentation de cas de COVID partout dans le monde au sérieux. Même l’annonce d’un taux d’efficacité de 95% du vaccin de Pfizer et Biotech n’a pas provoqué de vive réaction. Juste avant la fermeture de Wall Street, on est passé de proche de nouveaux records historiques, à de nouveaux plus bas de la semaine … et ce, en quelques minutes.

Record aux Etats-Unis, au Japon, et ailleurs … le nombre de cas d’infections entraîne des reconfinements et même la fermeture d’écoles à New York. C’est en effet toute la différence entre l’espoir à moyen terme, et la réalité à court terme. Plus de 250 000 décès aux Etats-Unis avec un record d’infections à plus de 11 millions alors qu’au Japon on dépasse aussi des records à plus de 2200 cas dans la journée sur le territoire, plus de 500 à Tokyo. Ce n’était jamais arrivé jusque là. L’alerte maximale a été déclenchée.

C’est dans ce contexte que l’indice Dow Jones et SP500 ont terminé hier à -1.16% chacun. Le Nasdaq en a moins souffert avec un recul de seulement 0.69%. L’aversion au risque reprend ses droits avec une légère progression du dollar US, et du Yen, plombant Gold et autres EURUSD.

En attendant d’avoir de nouvelles indications sur les chiffres de la seconde vague sur le plan économique et au niveau des entreprises, les marchés n’ont rien à se mettre sous la dent. Aujourd'hui les demandes hebdomadaires aux allocations chômage animeront la séance à 14h30 même si le marché ne se concentre que sur le COVID et le Vaccin.

Des plans de relance seront surement annoncés ces prochains jours ou semaines car les entreprises en ont besoin. D’ailleurs, le secteur aérien a appelé à l’aide au congrès alors que l’aide débloquée en mars de 25 milliards de dollars ne suffit pas. Le plan de relance budgétaire aux Etats-Unis n’avance pas … malgré que les élections américaines soient passées.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L’indice CAC40 est poussif depuis l'annonce de Pfizer Lundi la semaine passée. Les achats sur accélération haussière ont été proscrites pour privilégier les achats sur repli. et c’est justement un retour sur les 5330/5350 pts qui permettrait de revenir sur le marché avec un meilleur timing. Il faudra toutefois attendre des éléments positifs sur ces zones telles que des réactions intraday, pour déterminer à quel moment l’indice a décidé de stopper le repli amorcé hier soir avant Wall Street. Il s’agit en effet d’une phase de consolidation, dans une tendance Daily qui reste haussière tant que les 5300 pts seront préservés.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 5518.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 5344.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5518.00 / 5700.00 Support(s) : 5344.00 / 5328.00

