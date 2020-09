CAC 40 : Retour des repères en provenance de Wall Street

(BFM Bourse) - En l'absence de repère en provenance de Wall Street (Labor Day), la Bourse de Paris a tout de même bénéficié d'un directionnel journalier tranché, le CAC 40 gagnant 1,79% à 5 053 points, bien aidé par un rebond franc du secteur aéronautique, au sens large. Thalys a gagné 3,00% à 67,30 euros, Safran 3,76% à 100,90 euros, et Airbus 5,72% à 73,77 euros. Le secteur automobile était également entouré, à l'image de Peugeot (+2,44% à 15,515 euros) et Renault (+2,90% à 25,16 euros).

La journée avait pourtant mal débuté, avant même l'ouverture des débats sur actions, avec la dynamique de la production industrielle de la première économie de la Zone Euro en juillet, qui a en effet nettement déçu, en ressortant à +1.2% en rythme mensuel, contre +4.5% attendu. En revanche, l'excédent de la balance commerciale, publié à 08h00 ce matin pour juillet, a dépassé les attentes, à +18.0 Milliards d'euros.

En l'absence de repères américains ce lundi en raison d'un jour férié (Labor Day), les opérateurs continuent la digestion des chiffres sur l'emploi publiés en fin de semaine dernière. Les opérateurs sur devises ont donc pris connaissance de la publication, par l'US Bureau of Labor Statistics, du rapport NFP (Non Farm Payroll) pour l'emploi privé au mois d'août. Si les créations de postes atteignent quasi parfaitement la cible à + 1 371 000 postes, la dynamique des salaires horaires moyens (+0.4% en rythme mensuel) et surtout le taux de chômage, explosent la cible. Le taux de chômage fond à 8.4% de la population active.

Le Bureau of Labor Statistics a précisé: "Ces améliorations du marché de l'emploi reflètent la reprise continue de l'activité économique qui avait été réduite en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et les efforts pour la contenir. En août, une augmentation de l'emploi reflétait en grande partie l'embauche temporaire pour le recensement de 2020. Des gains d'emplois notables également se sont réalisés dans le commerce de détail, dans les services professionnels et aux entreprises, dans les loisirs et l'hôtellerie, et dans les services d'éducation et de santé."

Un certain attentisme pourrait se faire sentir d'ici la décision de la Banque centrale européenne, jeudi. Le débat autour et au sein de l'institution s'intensifie face à l'appréciation récente de l'euro et aux pressions déflationnistes, et Christine Lagarde pourrait livrer quelques indications destinées à calmer le mouvement sur les devises. Toutefois peu d'économistes s'attendent à des décisions majeures cette fois-ci.

Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income d’Allianz Global Investors, a commenté: "La réunion de rentrée de la Banque centrale européenne devrait être moins riche en annonces que le discours de la Reserve Fédérale américaine à Jackson Hole. Sa revue stratégique n’est pas attendue avant 2021, et les derniers chiffres concernant la reprise ou l’inflation ne nous semblent pas justifier à ce stade de nouvelles mesures de politique monétaire."

"Il est néanmoins probable que la Banque centrale amplifie son action dans les prochains mois."

De l'autre côté de l'Atlantique, aucun repère que les marchés actions lundi, en raison d'une fermeture pour jour férié du Labor Day (Fête du Travail).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1880$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 39.00$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité la balance commerciale de juillet en France à 08h45, les données révisées du PIB en Zone Euro à 11h00, et pour les Etats-Unis: l'indice NFIB des petites entreprises à 12h00, ainsi que les crédits à la consommations à 21h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Revenons sur le piège à la hausse observé jeudi. Le bull trap (piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

Pour autant, le cadre technique général ne s'en trouve pas changé. Au harami de la séance du 12 août, a succédé une bougie tout aussi caractéristique lundi 31 août, une bougie dite englobante baissière, dont le corps rouge, déjà ample en soi au demeurant, recouvre intégralement le corps le la bougie précédente, celle de vendredi. Si l'on y ajoute l'observation d'une clôture proche, très proche même, des points bas de séance lundi, des volumes épais et en accélération, et une rupture d'un seuil aussi technique que symbolique, le message délivré est peu avenant. Dans l'immédiat, tant que l'indice clôture au-dessus des 5 000, l'apport d'oxygène est assuré. En deçà, l'affaire se complique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 5132.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 1548Z est adapté.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 5132.00 / 5509.00 Support(s) : 5000.00 / 4470.00 / 4691.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime