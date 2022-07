CAC 40 : Respiration avant l'issue du Conseil des Gouverneurs

(BFM Bourse) - Le CAC 40 a mis fin à une série haussière (-0.37% à 6 184 points mercredi), l'apaisement qui prévalait en début de semaine après des propos rassurants de deux responsables de la Fed sur les anticipations de hausse des taux de la Réserve Fédérale faisant désormais long feu. Les opérateurs redoutent désormais les répercussions d'une réduction ou pire d'un arrêt total des approvisionnements en gaz russe sur la croissance des pays dépendants du gazoduc Nord Stream 1, dont la réouverture est attendue jeudi. Un arrêt des livraisons de gaz russe en Europe couperait en effet la valeur du PIB allemand de près de 5% entre 2022 et 2024, selon des prévisions du Fonds monétaire international (FMI) publiées mercredi.

Les opérateurs se tournent vers Mme Lagarde, Présidente de la Banque Centrale Européenne, qui achève jeudi un Conseil des Gouverneurs.

"Pour la première fois en neuf ans, la BCE a le courage de relever tous les taux d'intérêt directeurs de 25 points de base" relève Ulrike Kastens, économiste Europe pour DWS, qui pense que "que la banque inclura dans son annonce la normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire de nouvelles mesures de taux d'intérêt dans le courant de l'année. Ce resserrement pourrait être d'autant plus prononcé que le programme annoncé pour lutter contre la soi-disant fragmentation de la zone euro est engageant. L'existence d'une fragmentation, c'est-à-dire d'un « élargissement injustifié des écarts de rendement », fait l'objet de nombreux débats. Cependant, la BCE considère qu'un tel instrument est nécessaire pour éviter une situation de crise comme en 2011 et 2012."

Mais une "surprise de dernière minute", à savoir un relèvement de 50 points de base, reste possible pour Frederik Ducrozet (Pictet WM) notamment parce que "la pression pourrait s'inscrire dans le cadre des négociations en cours sur l'outil anti-fragmentation." et parce qu'il se pourrait que le Conseil des gouverneurs ait reçu des preuves précoces d'une forte augmentation des anticipations d'inflation à partir de l'enquête de la BCE auprès des prévisionnistes professionnels (SPF).

Côté valeurs, Carrefour limitait ses gains à 0,68% à 17,105 euros, le distributeur a signé un accord de cession de sa participation de 60% dans Carrefour Taïwan à Uni-President, son "partenaire et coactionnaire de longue date". Publicis gagnait pour sa part 1,8%, soutenu par la performance trimestrielle de son concurrent américain Omnicom.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi en hausse, à l'image du Dow Jones (+0.15% à 31 874 points) ou du Nasdaq Composite (+1.58% à 11 897 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0.59% à 3 959 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1.0225$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 99.15$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, la décision de politique monétaire européenne à 14h15 et la conférence de presse de l'Institution à 14h45. Côté américain, à suivre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et l'indice manufacturier Philly Fed à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tableau (sa toile de fond en tous cas) est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Mardi 05 juillet la bougie tracée cumule des caractéristiques inquiétantes, sa structure au corps allongé sans mèche, matérialisant une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, le tout dans des volumes relativement nourris, et sur rupture de seuil technique.

L'indice phare a réalisé un pullback (rejet graphique) d'école sur les 6 000 points. Après une phase de congestion, un ralliement des 6 200 points a été opéré, avec nettoyage du reliquat du gap du 13 juin.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6325.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5900.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6325.00 / 6602.00 / 6792.00 Support(s) : 5900.00 / 5785.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime