CAC 40 : Reprise, inflation, discours des Banques Centrales, la formule à 3 variables

(BFM Bourse) - Les investisseurs doivent encore composer avec un "triangle" (Qualité de la reprise, tensions inflationnistes, discours accommodant des Banques Centrales) dont le moindre mouvement de l'un des sommets est à même de provoquer un accès de nervosité. Hier mardi, au lendemain d'une séance désertée (Lundi de Pentecôte), l'indice CAC 40 a légèrement reflué sous les 6 400 points (-0,28% à 6 390 points), à l'issue d'une séance marquée par des rendez-vous macroéconomiques importants.

Parmi les plus significatifs, citons l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui est ressorti ce mois-ci en hausse à 99.2, au plus haut depuis mars 2019. "Alors que les grossistes continuent de profiter des développements positifs dans le secteur manufacturier, les détaillants espèrent que l'économie s'ouvrira davantage", a éclairé le Président de l'Institut, Clemens Fuest, qui a poursuivi: "Dans la construction, le climat des affaires s'est éclairci. L'évaluation de la situation actuelle par les entreprises s'est quelque peu améliorée. Les attentes étaient également moins pessimistes. Cependant, les pénuries de matériaux de base sont devenues une préoccupation encore plus pressante."

En revanche, la publication de la contraction du PIB allemand au premier trimestre, en rythme trimestriel, à -1.8% contre -1.7% en première estimation, a freiné quelque peu les initiatives. Ce qui n'a pas empêché Francfort de bénéficier d'une bonne orientation.

Outre Atlantique, c'est l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) qui a retenu l'attention. L'indicateur a légèrement marqué le pas à 117.2, manquant une cible il est vrai particulièrement gourmande.

Côté valeurs, Solutions 30 a encore subi une très forte volatilité, se repliant de 8,3% après avoir tenté de rebondir en début de journée au lendemain d'une chute historique de 70%. A l'inverse, Abivax a fait sensation, gagnant plus de 40% à 30,95 euros à l'annonce de résultats cliniques très encourageants dans une forme de maladie inflammatoire chronique de l'intestin.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur action ont terminé la séance de mardi légèrement en territoire négatif, sur des niveaux de cours toutefois encore très ferme, à l'image du Dow Jones (-0,24% à 34 312 points) ou du Nasdaq Composite (-0,03% à 13 657 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,21% à 4 188 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,2250$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 66,00$.

A l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité les stocks de pétrole à 16h30.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: La liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jour. Ce mercredi 26 mai marque donc le dernier jour de négociation des ordres SRD pour le mois en cours.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation brutale d'un gap baissier ample le 11 mai, le marché parisien est entrée dans une phase hautement technique, dont l'expression graphique reflète le degré d'émotivité des opérateurs. Sous une zone de résistance qui s'installe progressivement sous les 6 440 points, une figure d'accumulation encore en cours de tracé, se poursuit entre les points bas du 13 mai, sur mèche basse (6 150 points) et la résistance évoquée. Soit une bande de près de 300 points, ou 5% environ de l'indice phare tricolore. Une sortie ponctuelle au-delà de la marge haute est possible, avec le cas échéant, le début d'un profil graphique en diamant. Nous reviendrons en détail sur les implications psychologique d'une telle figure si son tracé se confirme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6440.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6440.00 / 6710.00 Support(s) : 6250.00 / 6000.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

