CAC 40 : Reprise de souffle

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 est parvenu à construire, avec certes davantage de difficulté, une douzième bougie au corps vert hier, sur treize possible depuis le début de l'année. Au-delà des 7 000 points, l'inscription de nouveaux points hauts se fait de plus en plus difficile, et l'amorce d'une consolidation, légitime, se précise.

La psychologie de marché n'en reste pas moins inchangée: c'est celle du retour de la confiance sur fond d'inflation qui montre enfin des signes de ralentissement, des deux côtés de l'Atlantique. L'ambiance de marché reste imprégnée par l'idée que les efforts de la Fed dans son impopulaire processus de durcissement monétaire commence à porter ses fruits. Les derniers IPC (indice des prix à la consommation) l'ont clairement illustré la semaine dernière. "Le marché reste persuadé que la Fed ne relèvera pas ses taux autant qu’elle ne l’indique dans les projections de décembre. Moins de hausses de taux crée une dynamique de marché favorable au risque (actions, crédit et duration incluse) sur fond de baisse du dollar", pour Axel Botte, Stratégiste international chez Ostrum AM. "Cependant, on ne peut exclure que la réouverture de la Chine n’induise un rebond précoce des prix du pétrole", nuance le professionnel de la gestion d'actifs. Ce que confirme l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Côté statistiques mercredi, l'attention s'est portée sur les IPP (indices des prix à la production) et les ventes au détail, tous deux publiés une heure avant l'ouverture des débats sur les actions, à 14h30. Les premiers (hors alimentation et énergie), sont ressortis en ligne avec les attentes, en hausse mensuelle de 0,5%. Les secondes, hors automobiles, ont corrigé, (-1,1% contre -0,5% attendus) sur le mois de décembre. De quoi aller dans le sens d'un refroidissement contrôlé de la machine économique...

Côté valeurs, Capgemini a signé la plus forte progression du CAC 40 (+2,95% à 176,30 euros) grâce à Barclays qui est passé à "surpondérer" sur la valeur. En revanche, Fnac Darty a connu une séance difficile (-6,8%) après avoir revu à la baisse son objectif de génération de trésorerie à moyen terme. Pierre et Vacances de son côté a accéléré à la hausse (+6,7%) alors que la société a communiqué une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre de son exercice 2022-2023, porté par un retour des vacanciers dans ses complexes.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont amorcé une phase de consolidation, par des prises de profits ponctuels, à l'image du Dow Jones (-1,81% à 33 296 points) ou du Nasdaq Composite (-1,24% à 10 957 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1,56% à 3 928 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0800$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78.70$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, un discours de Mme Lagarde, Présidente de la BCE à 11h30, dans le cadre du Forum de Davos, et outre Atlantique, à 14h30, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et l'indice manufacturier Philly Fed.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le début de l'année, l'indice phare parisien n'aura tracé qu'une seule bougie au corps rouge, preuve de la capacité, même en cas de clôture négative (05/01 par exemple), à mobiliser les acheteurs en cours même de séance. Les trajectoires des moyennes mobiles courtes et longues s'éloignent désormais, renforçant l'interprétation du sentiment acheteur. Naturellement on interprétera le creux des volumes lundi à l'aune de l'absence de nombreux opérateurs (et d'initiatives) en l'absence de repères en provenance de Wall Street, resté fermé pour un jour férié. Dans l'immédiat, la moyenne mobile à 20h est en danger.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime