CAC 40 : Regard crispé vers l'Est, les 6 760 points sous haute surveillance

(BFM Bourse) - Le CAC 40 a abandonné 0,26% jeudi à l'issue d'une séance une nouvelle fois très volatile, les récentes bonnes nouvelles sur le front de la consommation "réelle" aux États-Unis ne parvenant pas à contrebalancer les craintes liées à la situation géopolitique entre Moscou et l'OTAN. Tout en affirmant qu'une solution diplomatique reste possible, le président des États-Unis juge en effet désormais "très élevée" la menace d'une invasion russe en Ukraine. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire d’État Anthony Blinken a affirmé cet après-midi que les forces russes se préparent à lancer une offensive "dans les jours à venir", ajoutant que Moscou cherche un prétexte pour déclencher les hostilités. "Je suis ici aujourd'hui non pas pour commencer une guerre, mais pour en prévenir une", a-t-il également lancé.

Au chapitre statistique, cibles manquées pour les deux principales publications statistiques du jour: les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 06, frôlant les 250 000 nouvelles inscriptions, et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (indice Philly Fed), en très nette baisse à 16 points.

Côté valeurs, Kering (+4,95% à 663,90 euros) a permis à lui seul de limiter les pertes du CAC 40, après publication de ventes de sa marque phare Gucci qui ont nettement ré-accéléré entre octobre et décembre, surpassant largement les attentes des analystes. Les ventes et les bénéfices du groupe atteignent des records, tandis que sa marge opérationnelle revient proche de son pic de 2019. Tous les détails à retrouver ici. Parmi les fortes variations liées à des copies trimestrielles, on retrouvait dans le rouge Air France et dans le vert Carrefour.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions se sont une nouvelle fois contractés, jeudi, avec un effet d'amplification pour les technos et les valeurs de croissance. Le Dow Jones a perdu 1,78% à 34 312 points et le Nasdaq Composite 2,88% à 13 716 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 2,12% à 4 380 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1370$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 91,70$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, à 16h00 l'indice de confiance des consommateurs en Zone Euro et les ventes de logements anciens aux États-Unis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une droite oblique de soutien a cédé lundi 14/02 sous les assauts fédérés sectoriellement du camp vendeur, dans un niveau de participation très nourri. Cette libération d'énergie vendeuse à ce stade, sur une seule séance (24/01), constitue un fait technique majeur qui caractérise l'hypersensibilité d'un marché qui s'interroge davantage et de façon continue sur les niveaux de valorisation des actions. L'entrée en bear market n'est pas formellement caractérisée, mais la situation appelle à la plus grande vigilance sous cette oblique. Elle a été réintégrée en toute fin de semaine. Nous la mettons sous surveillance rapprochée. Dans l'immédiat, le tracé d'un biseau (wedge) en données horaires est peu engageant. L'indice phare tricolore en est sorti jeudi, par le bas, dans des volumes en accélération, avant de repartir à la hausse. Une sortie définitive par le bas de ce biseau est l'option privilégiée. La rupture, sur gap très ample lundi, en est une première étape déterminante. Ce gap a été quasiment intégralement comblé mardi, sous la forme d'un pullback d'école.

Le scénario qui se profile est désormais celui d'un nouveau test des 6 760 points, plancher technique de plus en plus fragilisé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7036.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7036.00 / 7120.00 / 7390.00 Support(s) : 6884.00 / 6760.00 / 6672.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime