CAC 40 : Rebond à suivre

(BFM Bourse) - Rebond à suivre

Hier soir, le CAC a terminé sur un net recul de 2,43% (son plus fort recul depuis le 28 octobre dernier), à 5.393,15 points, ce qui constitue un plus bas en clôture depuis le 13 novembre. Mais à la faveur de l'accord entre républicains et démocrates du Sénat américain ouvrant la voie à l'adoption d'un plan de relance de 900 milliards de dollars, les indices américains se sont nettement redressés en fin de séance, effacant une grande partie de leurs pertes, et le CAC devrait suivre, avec un rebond ce matin.

Hier, c'est surtout la « mutation du coronavirus qui inquiètait" soulignait le directeur des investissements de Mirabaud John Plassard dans sa note matinale. Apparue en Grande-Bretagne, cette nouvelle souche 70% plus contagieuse que la version d'origine, a entraîné le reconfinement de 16 millions de Londoniens et d'habitants du sud-est de l'Angleterre. Et après la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas et la Belgique, l'Espagne et le Portugal ont à leur tour annoncé dans l'après-midi la suspension, à partir de mardi, des vols en provenance du Royaume-Uni, par craintes que cette mutation -"hors de contrôle" selon les autorités britanniques (qui ont recensé plus de 30.000 nouveaux cas ce lundi pour la deuxième journée consécutive)- ne viennent les submerger.

Motif d'espoir toutefois: cette nouvelle souche ne semble pas, à ce stade, porteuse d'"une gravité accrue ou d'une résistance au vaccin", selon les gouvernements français et allemands. L'Agence européenne des médicaments, qui a validé lundi la commercialisation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech, a également déclaré qu'il n'existait "aucune preuve" permettant de dire que ce vaccin ne protégerait pas contre la nouvelle souche.

La réaction du marché ce jour témoigne donc de la fébrilité des opérateurs, mais elle est aussi liée aux faibles volumes, et à l'absence de nombreux acteurs en cette période de fêtes, qui ont accentué la volatilité hier.

Wall Street nettement moins affecté

Les inquiétudes en provenance du Royaume-Uni ont de fait relégué au second plan l'accord trouvé dimanche soir entre parlementaires démocrates et républicains, qui doit être soumis au vote au Congrès lundi soir et prévoit notamment des chèques de 600 dollars par adulte et par enfant pour les ménages américains fragilisées par la pandémie. Steven Mnuchin a précisé que ces chèques seraient envoyés dès le début de la semaine prochaine.

En clôture, le Dow Jones s'est même offert un léger gain de 0,1%, après avoir cédé plus de 1,5% en séance, tandis que le Nasdaq a cédé 0,1%.

Côté statistiques, on surveillera cet après-midi la dernière estimation du PIB pour le 3eme trimestre aux Etats-Unis à 14h30 et la confiance du consommateur à 16h.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

D'un point de vue technique, le CAC 40 est sorti hier par le bas de son range et a lourdement chuté jusqu'à la zone des 5300 points, ne prenant même pas la peine de s'arrêter sur les 5343 points dans la matinée. Mais il s'est ensuite nettement repris avec les marchés américains pour clôturer sur un doji.

Au-dessus des 5306 points, un rebond est désormais en cours pour viser les 5422, et surtout un comblement du gap des 5520 points, pour revenir au niveau de vendredi soir.

Sur le plan des indicateurs mathématiques, le RSI a pris appui sur une zone horizontale importante à 32, qui confirme l'idée d'un rebond à court terme.

PREVISION

Au-dessus des 5306 points, un rebond est désormais en place et devrait nous ramener rapidement vers les 5422 et surtout les 5520 points en séance, ou dans les prochains jours.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 5422.00 / 5520.00 Support(s) : 5343.00 / 5306.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

