CAC 40 : Réajustement en cours

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40, qui a certes gagné 0,31% à 6 527 points mercredi, a tracé une étoile doji d'indécision nerveuse, au milieu même du corps ample de la bougie rouge précédente, poursuivant le questionnement intense amorcé le 18 juin. Pendant ce temps, les Treasuries à 10 ans poursuivent leur spectaculaire reflux, désormais sous les 1.30...

Au chapitre statistique mercredi, les investisseurs ont dû composer avec une baisse surprise de la production industrielle allemande (-0,3% en mai), contre une cible à +0.5%, en rythme mensuel. Déception également outre Atlantique avec les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) sous les attentes, avant la publication des traditionnelles 'Minutes" de la Fed, compte-rendu sous forme de procès verbal de la dernière réunion du Comité de politique monétaire, qui s'était soldé par un durcissement de ton laissant entendre un ou deux possibles relèvements de taux directeurs dès l'année 2023.

Côté valeurs, l'actualité est restée peu porteuse, pour ne pas dire quasi-inexistante. Après quatre séances dans le rouge, EssilorLuxottica a bénéficié d'une reprise de 2,4% en tête de l'indice phare, bien aidé par le relèvement à 175 euros de l'objectif de Berenberg. Egalement soutenu par un analyste, Jefferies (qui vise désormais 64 euros) Saint-Gobain a avancé de 2,1% et L'Oréal a gagné 1,6%, sans actualité ni volumes toutefois.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus à clôturer dans le vert, en traçant toutefois des bougies peu avenantes à court terme, à l'image du Dow Jones (+0,30% à 34 681 points) ou du Nasdaq Composite (+0,01% à 14 665 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,34% à 4 358 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1800$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,00$. Un reflux considérable à mettre en rapport avec le mutisme d'un OPEP écartelé, dans l'incapacité de s'accorder sur les quotas de production du mois d'août.

A l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité, outre Atlantique, l'indice NFIB des petites entreprises à 12h00, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30 et les stocks de pétrole à 17h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En huit séances entre le 18 et le 29 juin, l'indice phare de la Bourse parisienne, le CAC 40, aura clôturé à quatre reprises sur les points bas de séance, preuve comme nous le mentionnions plus haut, d'un regain de nervosité. La mobilisation du camp vendeur, certes pour l'instant ponctuelle, s'est répétée les 18 juin, 23 juin, et 28 juin, avec des tests de plus en plus pressants de la moyenne mobile à 25 jours. A la création aisée de nouveaux points hauts du 19 mai au 17 juin (un mois sans interruption) vient succéder un épisode de reflux légitime, pas encore amplifié par un sentiment de peur. L'écart entre les points bas et les points hauts hebdomadaires a accentué la matérialisation graphique de cette nervosité: la psychologie de marché est moins binaire, et l'entrée dans une phase d'interrogation empreinte de nervosité se confirme.

La décroissance des points hauts successif (18 juin, 25 juin, 1er juillet) est parlante. Prochain seuil sous surveillance accrue: les 6 420 points, sous lesquelles une navigation en range volatile est attendue le cas échéant.

Dans l'immédiat, le doji ample doublé d'une structure en hamami hier rappelle la combinaison des 30 juin et 1er juillet, lorsque l'indice phare parisien venait de rompre sa moyenne mobile courte.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6710.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6710.00 / 6944.00 Support(s) : 6406.00 / 6220.00 / 6000.00

