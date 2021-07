CAC 40 : Prudence avant la FED

(BFM Bourse) - Un grand classique : Les opérateurs évitent les initiatives voire s’allégent avant une réunion de banque centrale. La FED se réunit une dernière fois avant la rentrée. Les gouverneurs planchent depuis hier et vont rendre leur décision ce soir. Personne ne s’attend à des changements majeurs. Les taux ne bougeront pas et les rachats d’actifs continueront au même rythme. Toutefois, il sera important de noter si une inflexion est encore possible en raison des tensions sur l’inflation.

La question est désormais récurrente. Inflation temporaire donc conjoncturelle ou tendance de fond donc structurelle. Pour la FED et le gouvernement américain, l’inflation redeviendra sous contrôle une fois les conséquence de la pandémie passées. Les membres de l’institution sont-ils tous de cet avis ? Possibles éléments de réponse ce soir.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 est coiffé par la résistance des 6550 points les bougies blanches de vendredi et lundi donnaient un petit espoir de débordement mais hier, il fallait ne plus croire en ce dernier. La résistance est bien là, coriace et révélatrice de nombreuses préoccupations, du variant en passant par la forte valorisation actuelle et la crainte de résultats décevants au regard du niveau des attentes.

Le travail de la résistance devrait donc se poursuivre aujourd’hui et il faudra attendre demain pour connaître l’influence de la FED sur la tendance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points raviverait la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6550.00 / 6600.00 Support(s) : 6350.00 / 6250.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime