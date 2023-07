CAC 40 : Premier signal de faiblesse

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Comme attendu par les marchés, la Banque Centrale Européenne a annoncé relever ses taux d'un quart de point, ce qui porte son taux de dépôt à 3,75%, son plus haut niveau depuis 2000. Les marchés européens ont accéléré en direction du nord après ces informations. Toutefois, hier soir les indices américains pliaient après l'annonce de la banque centrale nippone. Cette dernière a déclaré qu'elle continuerait à plafonner le rendement des obligations d'État à 10 ans à 0,5 %, mais qu'elle autoriserait les taux d'intérêt à long terme à dépasser ce niveau pour un montant non spécifié. Cette annonce a entraîné une hausse des rendements obligataires et une fluctuation du yen. Certains y voient une étape préliminaire à une hausse de taux. Du coté des valeurs, ce jour on suivra Kering, après l'annonce de leur acquisition d'une participation de 30 % dans Valentino, une maison de mode de luxe basée en Italie, auprès du fonds d'investissement qatari Mayhoola pour 1,7 milliard d'euros en espèces. Autre annonce dans le secteur, la publication du groupe de luxe Hermès qui a annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires de 27,5% au deuxième trimestre. Sanofi, elle, relève ses objectifs pour l'année 2023 et GTT confirme des prévisions optimistes. Le calendrier macroéconomique est aéré en relatif aux dernières séances. On attend ce jour principalement l’indice des prix à la consommation PCE aux États-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice parisien est reparti à l’assaut de la borne haute de son range hier. Néanmoins l'indice est dans une zone de résistance. On surveillera donc les signaux de vente comme des breakouts baissiers dans des unités de temps inférieures au journalier pour déclencher l'ouverture de positions courtes. Premier objectif retour sur les 7300 points, puis objectif suivant les 7100 soit le bas du range.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

