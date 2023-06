CAC 40 : Powell passe son grand oral

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

La bougie en harami tracée lundi aura bien été annonciatrice d'un mouvement de consolidation, qui s'est poursuivi mardi avec le retour des repères en provenance de Wall Street, et qui devrait se poursuivre ce mercredi, au vu de la dynamique des futures sur indices à l'approche de l'ouverture. Les opérateurs continuent de digérer les tons très fermes de la BCE et de la Fed, deux puissantes banques centrales qui réunissaient la semaine passée, respectivement le Conseil des Gouverneurs et le FOMC. En l'absence de repères statistiques tranchants en ce début de semaine, les opérateurs sont déjà dans l'attente nerveuse des indicateurs PMI en données flash pour le mois en cours, vendredi. L'occasion d'affiner plus précisément les degrés de ralentissement des principales économies de la Zone Euro (Allemagne, France, Italie, Espagne).

L'indice CAC 40, indice phare tricolore sur actions, s'est contracté de 0,27% à 7 294 points.

Le marché souffre de craintes sur la qualité de la reprise économique chinoise. "La reprise en Chine, comme nous l'anticipions dans nos dernières projections, manque de dynamique avec des publications de chiffres économiques très souvent en-dessous des attentes au cours des 3 derniers mois, au point de nécessiter la mise en place de mesures de soutien de la part des autorités, comme l'abaissement des taux de financements pour les banques ou encore la diminution des taux de dépôts bancaires", relève Alexandre Baradez (IG France). La Chine vient justement de procéder à un abaissement de deux taux de référence pour tenter de soutenir la demande.

Du côté des valeurs, Sanofi a tenté de jouer les amortisseurs sur le CAC 40, avec une hausse de 3,7% à la clôture, bénéficiant d'une décision favorable face à Boehringer Ingelheim dans le cadre du dossier du Zantac. Airbus a progressé de 0,4%, le groupe aéronautique mène la course en tête dans le bras de fer engagé avec Boeing sur les commandes des compagnies aériennes au salon du Bourget. Air India a signé une commande ferme pour 250 Airbus.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,72% à 34 053 points) ou du Nasdaq Composite (-0,16% à 13 667 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,44% à 4 343 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0910$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,40$.

A l'agenda ce mercredi, à suivre à 16h00 la première partie de l'audition semestriel de J Powell devant les Parlementaires américains.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Alors que l'effet d'attraction du gap du 24 mai (son reliquat, en réalité) s'est fait sentir, le CAC est venu échouer quasiment exactement sur sa borne basse le 14 juin avant de se replier avant la clôture. Séance symétriquement inverse le lendemain, montrant toute la versatilité du marché. L'indice phare est venu en toute fin de semaine combler intégralement ce gap, sans en profiter pour s'émanciper davantage. D'ailleurs, le harami baissier tracé lundi nous invite à conserver une attitude particulièrement prudente.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime