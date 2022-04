CAC 40 : Powell clarifie ses intentions et refroidit l'ambiance

(BFM Bourse) - Après une hausse de 1,36% à 6 715 points jeudi, le CAC 40 est attendu en nette baisse dès l'ouverture ce vendredi, sous la pression du scénario - pourtant déjà en évidence sur la table - d'un relèvement de 50 points de base "d'un coup" dès le prochain FOMC. J. Powell l'a très clairement laissé entendre lors de sa participation à un débat hier (Journées du Printemps du FMI et de la Banque Mondiale). Un scénario auquel le marché était déjà préparé, mais qui, s'il venait à se concrétiser, acterait définitivement la fin de la récréation.

Hier le segment Value de la cote était en forme, à l'image de certains de ses représentants les plus emblématiques sur le CAC: Renault (+3% à 23,525 euros), Arcelor Mittal (+3,05% à 30,775 euros), Vinci (+3,07% à 94,65 euros), Alstom (+3,24% à 22 euros), Legrand (+3,58% à 86,88 euros), Saint Gobain (+3,61% à 54,87 euros), ou encore Safran (+4,11% à 109,46 euros). Eurofins Scientific a de son côté lâché 4,75% après l'annonce de ventes trimestrielles simplement conformes avec les attentes et d'un relèvement de ses objectifs 2022 jugé timide par les opérateurs. Maurel & Prom a flanché de 7,9% après un premier trimestre jugé décevant, marqué par un ralentissement en regard du dernier trimestre 2021.

Gardons à l'esprit que "le risque le plus immédiat pour les marchés financiers reste le risque géopolitique au deuxième trimestre", avertit Alexandre Baradez (IG France), "avec des implications macroéconomiques fortes liées notamment aux prix et à la disponibilité des matières premières, mais aussi liée à l’impact sur le moral des consommateurs et des entreprises. Ce risque géopolitique, qui a alimenté ces dernières semaines une inflation déjà élevée, a lui-même des implications en termes de trajectoire des taux, avec des répercussions aussi bien sur les valeurs cycliques que les valeurs de croissance."

Côté statistique, c'était hier le retour (enfin !) des statistiques importantes à l'agenda ce jour, avec en particulier l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (indice Philly Fed), qui a significativement reculé à 17,6 ce mois-ci, manquant les attentes. "Les entreprises ont continué d'indiquer des progressions globales des embauches et des augmentations généralisées des prix. Les indicateurs de l'activité générale future et des nouvelles commandes ont considérablement chuté, mais les répondants continuent de s'attendre à une croissance globale au cours des six prochains mois", peut on lire en commentaire accompagnant la publication. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 15 sont ressorties à 184 000 nouvelles unités, sans grand écart par rapport à la semaine 14 (186 000), selon les tout derniers chiffres du Département américain du Travail.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont reculé sous l'effet des propos fermes de Powell, le Dow Jones perdant 1,05% à 34 792 points et le Nasdaq Composite, plus sensible à la question monétaire et obligataire, 2,07% à 13 174 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,48% à 4 393, en jouant les moyennes, de part sa répartition équilibré entre dossiers Growth et Value.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0840$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 102,50$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, les PMI (IHS Markit), services et industriels, en Zone Euro à 10h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 26 avril.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

De retour au contact hier d'une zone de résistance majeure (les 6 760 points), à savoir l'ex-support d'une vaste figure chartiste de retournement au tournant de l'année, l'indice phare parisien est dans une situation technique délicate à court terme. L'échec de franchissement de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) sur sa consœur à 50 jours (en orange) laisse augurer une visite en bas de range, à savoir le niveau du reliquat du gap haussier du 16 mars, dont la borne basse vaut 6 383 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6425.00 / 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime