CAC 40 : Poussif, mais toujours haussier

(BFM Bourse) - +0.21% hier pour le CAC40, mieux que les -0.04% de l'indice allemand DAX. Avec ces deux données, on obtient l’ambiance générale sur les marchés. Depuis l’annonce de Pfizer la semaine passée et Moderna Lundi, acheteurs et vendeurs se regardent à qui prendra la main le premier. Sur le reste de la côte, c’est le calme absolu … sauf pour le BITCOIN qui attire le feu de projecteurs en revenant non loin de ses records historiques à plus de 18300 $ LE bitcoin, soit une progression de quasiment 80% depuis début octobre.

C’est en effet sans nouvelle donnée macroéconomique que le marché avance. Si ! Les ventes au détail aux Etats-Unis publiées hier ont montré que l’activité ne repart pas aussi fort que prévu (et peut être que souhaité), en hausse de +0.5% contre +0.9% attendu avec une révision négative du chiffre publié le mois précédent. Aujourd’hui, rien n’est attendu sur le plan macro.

Les valeurs quant à elles naviguent aussi lentement, une accalmie donc généralisée sans qu’aucune ne se détache. Unibail a gagné presque +4%, Safran +2.95%. Les tendances se poursuivent avec une petite phase de latéralisation, plus ou moins forte mais sans conséquence majeure sur le plan technique.

Le marché attend désormais un peu plus d’indication sur les projets des vaccins, la suite des tests de phase 3 qui ne sont pas terminés, si la reprise économique est déjà en place ou s’aggrave en attendant les injections (de vaccin), et justement des nouvelles des banques centrales qui ont indiqué que la situation était loin de se reprendre pour se permettre de resserrer leur politique monétaire. C’est plutôt l’inverse d’après quelques propos rapportés lundi au sujet de la FED.

Le Dollar US en pâtit et reste la tendance générale depuis des semaines. Rien à signaler sur le reste avec par exemple un pétrole stable à 44 $ le baril de Brent.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement, les 5344 pts resteront le point clé de la semaine probablement et tant qu'il ne sera pas enfoncé, pas de signal baissier à l'horizon. Une phase de consolidation latérale se termine généralement dans le même sens que la tendance précédente, même si certes, les catalyseurs manquent à l'appel. Avec un biais neutre hier et haussier Lundi, on restera pour le moment dans le même schéma de neutre/haussier car objectivement, aucune autre indication technique n'a été donnée depuis.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5510.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5344.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5510.00 / 5698.00 Support(s) : 5344.00 / 5214.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

