CAC 40 : Pause après le rebond

(BFM Bourse) - Après un rebond en fin de semaine les indices vont tenter en ce début de semaine de conserver leur avance. Les indicateurs avancés font apparaitre un léger repli à l’ouverture. Les investisseurs surveilleront de près les annonces concernant l’OTAN. En effet, la Finlande et la Suède demandent officiellement à rejoindre l’organisation. Outre Atlantique, à 14h30, heure française, l’indice manufacturier de la Fed de New York sera publié. L’Inde de son côté irrite les membres du G7 avec l’interdiction à l’exportation de blé alors que la pays est frappé par des vagues de chaleur. L’Inde est le second producteur mondial de blé. Si le rythme des publications baisse quelques dossiers feront encore l’actualité avec notamment Walmart, Target ou encore Cisco qui doivent publier cette semaine. D’ailleurs, concernant les publications le gérant saoudien, Aramco vient de publier des chiffres records avec une hausse de 82% de son bénéfice au premier trimestre. Le bénéfice net s'est élevé à 39,5 milliards de dollars. Le groupe a détrôné Apple et est devenu la première capitalisation boursière mondiale.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les acheteurs ont pour objectif, cette semaine, de préserver le rebond. En effet, l'indice est de retour sur un premier niveau de résistance dans la zone des 6400 points. Les moyennes mobiles baissières viendront également apporter une pression à la baisse sur l'indice.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 6380.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 5826.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 5826.00 / 6086.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

