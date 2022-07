CAC 40 : Paradoxes gagnants

(BFM Bourse) - Les événements s’enchaînent et peu importe les paradoxes ! La FED augmente ses taux, oui mais pas aussi fort que certains le craignaient. Elle pourrait à la rentrée pratiquer un relèvement exceptionnel si l’inflation ne se veut pas plus discrète. Oui, mais elle pourrait aussi s’adapter à l’économie et, pragmatisme aidant, moduler chaque mois sa politique et pourquoi pas pratiquer des pauses. Justement, le PIB pour le second trimestre attendu en hausse, est finalement en baisse. Deux trimestres négatifs, cela peut vouloir dire récession ou entrée en récession. Donc, la FED sera désormais beaucoup plus compréhensive ! L’obligataire se tasse et les indices montent. Bonjour et merci la récession. Quant à la saison des résultats, ce formidable juge de paix, qui distribue les bons et les mauvais points aux anticipations de valorisation, elle était pour beaucoup une « mère fouettarde » qui en remettant les pendules à l’heure allait occasionner quelques souffrances. Que nenni ! Dans l’ensemble, les résultats sont brillants et les accidents rares. Amazon bluffe les opérateurs, Apple ne sait plus où donner de la tête tant les ventes de ses produits s’envolent. Juin, on a pleuré, juillet on a bien ri !

Le CAC 40 devrait ainsi continuer sur sa lancée ce matin. Avant hier, il s’était clairement affranchi des 6200 points et ce sans attendre l’issue de la réunion de la FED. Hier, Il lui restait à reconquérir les 6300 points. Pourquoi ne pas tutoyer aujourd’hui les 6400 points ?

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est au-dessus des 6300 points et il devrait clairement confirmer son installation au-delà de ce seuil avec les 6400 points en ligne de mire.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positif sur l'indice CAC 40 à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6500.00 points raviverait un peu plus la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6130 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6400.00 / 6500.00 Support(s) : 6180.00 / 6130.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime