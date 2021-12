CAC 40 : Ouverture stable

(BFM Bourse) - Le Dow Jones et le S&P 500 établissent de nouveaux records en clôture. Les indices sont portés par de bons chiffres. En effet, les importations de produits de consommation aux Etats-Unis ont atteint un record en novembre. Du coté de la place de Paris on surveillera aujourd’hui l’indice les prix à la consommation core, en Europe, publié à 11h00. Il est attendu à 2,1%. Outre atlantique quelques statistiques pourraient par ricochet influencer Paris. Nous aurons à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage et à 15h45 l’indice PMI de Chicago pour le mois de décembre. Hier quelques valeurs se sont démarquées avec notamment Téléperformance qui profite de l’annonce de l’acquisition de Senture aux Etats Unis tandis qu’Unibail Rodamco Westfield était pénalisée par les craintes autour d’Omicron.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les faibles volumes et la bonne tenue des indices américains à New York devraient encourager les opérateurs à préserver les niveaux techniques. L’indice parisien devrait rester proche de ses records sans toutefois déclencher de mouvement à la hausse comme à la baisse significatif. Les indicateurs avancés affichent d’ailleurs une faible baisse en préouverture.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 7185.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 7142.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7185.00 Support(s) : 7142.00 / 7108.00 / 7030.00

