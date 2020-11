CAC 40 : Optimisme sans euphorie

(BFM Bourse) - Jour après jour, les indices poursuivent leur ascension, calmement, sans prise de panique euphorique. Le dollar US reste faible, sur ses plus bas annuels, toutes les valeurs refuges s’enfoncent que ce soit Yen mais aussi le Gold. D’autres actifs risqués suivent le même rythme à l’image des cours du pétrole qui atteignent des nouveaux records depuis le mois de mars.

Outre l’arrivée des vaccins, toutes les bonnes nouvelles sont sous le feu des projecteurs. En l'occurrence, Janet Yellen, qui était présidente de la FED, sera probablement secrétaire au trésor, nommée par Joe Biden. Considérée comme blanche colombe, favorable aux plans de relance et autres mesures de soutien monétaire, économique, cela donne encore un peu plus de bonne humeur aux marchés toujours très réceptifs quand il s’agit de liquidité.

Cette accalmie aussi sur le plan politique est relativement rare depuis des semaines et même mois, alors que le triomphe de Joe Biden aurait pu provoqué des tensions fortes à la maison blanche. Mais Donald Trump, même s’il va poursuivre dans sa théorie du complot, a entamé la préparation des dossiers à transmettre à son remplaçant.

Puis sur le plan macroéconomique, pas de mauvaise nouvelle particulière si l’on en croit la progression des indices et de toute façon, le passé n’intéresse personne, tous se tournent vers l’espoir. Même si la confiance des consommateurs aux US sortie hier est ressortie moins bonne que prévue à 96.1 contre 97.7 attendu. Passons, et voyons le verre à moitié plein avec cet après-midi la confiance des consommateurs de l’université du Michigan attendue à 16h00, stable par rapport au mois passé.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC40 a dépassé les 5500 pts, et même si les hausses sont limitées, la tendance reste intacte. Seule une rupture des 5450 pts en clôture journalière invaliderait ces dispositions. 5700 pts semble être la prochaine cible même si l'on devra toutefois composer avec des séances de repli car au-delà de bonnes nouvelles continues, il faudra des catalyseurs concrets pour permettre d'envisager une accélération.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5492.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Turbo Société Générale 47H0S est adapté.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 5574.00 / 5600.00 Support(s) : 5492.00 / 5450.00 / 5328.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime