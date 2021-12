CAC 40 : Omicron aura révélé l'hypersensibilité du marché

(BFM Bourse) - Sous l'immense gap baissier de vendredi 26/11, les oscillations du CAC 40 se font hachées, et particulièrement volatiles et nerveuses autour des 6 800 points, dans une amplitude large de 250 points environ. La question des conséquences potentielles de l'apparition d'un nouveau variant du coronavirus sur la reprise économique et la normalisation monétaire donne des noeuds au cerveau dans les salles des marchés. En tous cas, la découverte du variant Omicron de la Covid 19 est [...] l'avertissement qu'au moins autant que l'inflation, le virus reste un déterminant des marchés devant s'aborder non comme une hypothèse, mais comme une certitude à la temporalité inconnue", synthétise Alexandre Hezez, stratégiste pour le Groupe Richelieu.

Le baromètre de la Bourse de Paris a gagné lundi 1,48% à 6 865 points.

Au chapitre statistique, la dynamique des commandes à l'industrie en Allemagne pour octobre a complètement manqué les attentes, reculant de près de 7% d'un mois sur l'autre. Par ailleurs, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro est ressorti en très nette baisse à 13.5, sous les attentes.

Côté valeurs, à signaler un brutal regain d'appétit pour les valeurs qui avaient le plus souffert de la pandémie, à commencer par l'exploitant de centres commerciaux Unibail-RW, qui a repris 6,57% à 61,96 euros, suivi de Worldline (+5,43% à 48,455 euros) et de Safran (+5,19% à 103,78 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont gagné du terrain sur la première séance de la semaine, avec toujours une rotation dans les styles de valeurs, la Value prenant sa revanche. Le Dow Jones a gagné 1,87% à 35 227 points et le Nasdaq Composite 0,93% à 15 225 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,17% à 4 591 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1290$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 70,30$.

A suivre à l'agenda ce mardi, à suivre en priorité l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande à 11h00, ainsi que les données révisées du PIB trimestriel en Zone Euro à 11h00 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous étions dans l'expectative du tracé de l'amplitude d'une vaste figure de consolidation large à venir. C'est chose faite depuis vendredi 26/111, et cet accroissement marquant de la volatilité à la baisse. Résultat: un gap baissier immense et une clôture sur les points bas de séance quasiment. Par ailleurs, le gap haussier du 1er novembre a été intégralement comblé en cours de séance, montrant l'installation de l'indice phare dans un nouveau cadre de travail. Une poursuite d'oscillations nerveuses est envisagée. Ce qui va être décisif dans l'immédiat, c'est l'attitude du baromètre à l'approche de la borne basse du gap évoqué, borne qui vaut 6 900 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6900.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6656.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6900.00 / 7000.00 / 7185.00 Support(s) : 6656.00 / 6485.00 / 6270.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime