CAC 40 : Nouvel objectif, consolider la conquête des 7 000 points

(BFM Bourse) - Optimisme confirmé sur cette entame de l'année 2023, avec une nouvelle hausse vendredi (+0,69% à 7 023 points), dans des volumes solides quoiqu'en décélération. Le bilan ytd (depuis le 1er janvier) se chiffre désormais à +8,50%. Pourtant, la hausse de la place parisienne avait perdu en intensité en début d'après-midi, les investisseurs ont été échaudés par les commentaires des banques américaines sur une possible récession et une augmentation de leurs provisions dans cette perspective.

Le marché reste soulagé avec l'appui des chiffres d'inflation américaine en décembre, qui ont confirmé jeudi. un ralentissement marqué de la hausse des prix. L'indice des prix à la consommation, pour l'assiette de produits la plus large, est pour rappel ressorti parfaitement dans la cible, à +6,5% en rythme annuel. De quoi apporter un soulagement certain sans pour autant faire sauter le bouchon de la bouteille de champagne.

La confirmation est celle d'un ralentissement marqué de la hausse des prix outre Atlantique, et ce même si le chemin vers un atterrissage de l'inflation sera encore long. La lutte, par une politique monétaire ferme, devra clairement se poursuivre.

Côté valeurs vendredi, Air France-KLM termine en tête de l’indice SBF 120 avec une progression de 6%. Le groupe aérien bénéfice de relèvements de recommandations de la part de Davy Research et UBS ainsi que de plusieurs signaux positifs pour l’ensemble du secteur. Le secteur automobile a particulièrement souffert des baisses de prix pratiquées par Tesla. À Paris, Stellantis a perdu 3,8%, accusant la plus forte baisse du CAC 40. Renault a également reculé (-1,45%). Bouygues a reculé pour sa part de 3% pénalisé par un abaissement de recommandation de la part de Morgan Stanley à "sous-pondération".

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont gagné du terrain vendredi, grâce en particulier à la publication de la confiance des consommateurs (U-Mich, données préliminaires), qui a battu nettement les attentes. Le Dow Jones a gagné 0,33% à 34 302 points et le Nasdaq COmposite 0,71% à 11 079 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 0,40% à 3 999 points. On notera que Wall Street restera fermé ce lundi, en raison d'un jour férié: Le lundi 16 janvier 2023 (Commémoration de la naissance de Martin Luther King).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0830$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, la réunion de l'Eurogroupe (organe informel qui réunit les ministres des pays de la zone euro afin d'examiner les questions liées à l'euro).

Cette capacité à clôturer exactement sur les points hauts hebdomadaires est à ce stade intéressante (S1), et doit être confirmée par les volumes et la fédération sectorielle pour envisager une prise en main plus durable du camp acheteur. En l'absence de telles confirmations, l'entrée dans une figure de consolidation très volatile, et au sens de sortie incertain, est l'option privilégiée. Dans l'immédiat en tous cas, aucune divergence entre cours et oscillatoire RSI n'est à relever. L'enjeu vendredi était une nouvelle fois la validation d'une clôture proche des points hauts hebdomadaires (S2). Cette capacité a été validée.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6760.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7036.00 / 7390.00 Support(s) : 6760.00 / 6520.00

