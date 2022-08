CAC 40 : Nouvel échec proche de la résistance

(BFM Bourse) - L'euphorie de milieu de semaine commence à retomber avec une séance négative aux États-Unis, hier, qui vient dégrader techniquement la tendance haussière. Les indices européens devraient eux aussi subir quelques prises de bénéfices alors que les investisseurs ne parviennent pas à propulser les indices sur de nouveaux plus hauts à court terme. En effet, après une inflation inférieure aux attentes, les prix à la production eux aussi sont ressortis inférieurs aux attentes mais sont mêmes ressortis négatifs suggérant un ralentissement économique plus important que prévu. Sur l'indice parisien aujourd'hui il faudra surveiller Sanofi qui a été chahuté lors des dernières séances suite à l'annonce de l'ouverture d'un procès aux États-Unis contre le Zantac. Sur le plan macroéconomique on attendra la publication de la production industrielle européenne à 11h00 puis la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan à 16h00, heure française.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l'indice parisien est pour l'instant bloqué à l'approche des 6600 points et multiplie les échecs à l'approche de ce niveau. Ce trading range de court terme dans lequel évolue l'indice parisien devrait casser dans les prochaines séances et donner la direction par la suite. Après un important mouvement haussier et l'incapacité des acheteurs à faire progresser les cours depuis une semaine suggère une consolidation vers 6400 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6602.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6602.00 / 6792.00 / 7036.00 Support(s) : 6248.00 / 5900.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime